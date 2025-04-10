У цьому салаті поєднуються всі улюблені інгредієнти, тому вам доведеться вмовляти себе не снідати ним кожного дня. 24 Канал пропонує почати день із рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт сніданкового салату

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 1 куряче філе (копчене);
– 3 варених яйця;
– 200 грамів консервованого ананаса;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку;
– зелень за бажанням.

Приготування:

  1. Філе, яйця та ананаси нарізаємо кубиками.
  2. Сир натираємо.
  3. Змішуємо інгредієнти і заправляємо майонезом або іншим соусом.
  4. Солимо і перчимо до смаку.

Смачного!

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