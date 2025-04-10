У цьому салаті поєднуються всі улюблені інгредієнти, тому вам доведеться вмовляти себе не снідати ним кожного дня. 24 Канал пропонує почати день із рецептом порталу "Господинька".

Цікаво Найкращий великодній салат з хроном: виглядає як в найкращому ресторані і має довгу історію

Рецепт сніданкового салату

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 куряче філе (копчене);

– 3 варених яйця;

– 200 грамів консервованого ананаса;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку;

– зелень за бажанням.

Приготування:

Філе, яйця та ананаси нарізаємо кубиками. Сир натираємо. Змішуємо інгредієнти і заправляємо майонезом або іншим соусом. Солимо і перчимо до смаку.

Смачного!

Ідеальне доповнення на Великдень: оригінальний соус з тунцем.