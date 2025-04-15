Для того, чтобы пасха имела идеальную текстуру, важно обратить внимание на несколько нюансов. Они могут казаться незначительными, но играют ключевую роль в приготовлении пасхальной выпечки, информирует 24 Канал.
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Выбирайте правильную муку
Для пасхи лучше всего подойдет мука первого сорта. В отличие от муки высшего сорта, в ней много клейковины и крахмала – именно то, что нужно для пасхальной выпечки.
Кроме того, с такой мукой тесто останется эластичным, сохранит форму во время выпекания, а кулич получится легким и воздушным.
Секрет удачной пасхи – в замешивании теста / Фото Freepik
Также стоит точно придерживаться пропорций, которые указаны в рецепте. Малейшая погрешность повлияет на консистентность теста, а затем – и на конечный результат. Тесто нужно вымешивать долго и тщательно, не менее 15 минут, чтобы оно было эластичным, гладким и набрало клейковины.
А еще не забывайте добавить соль. Она не только сделает вкус теста более выразительным, но и улучшит консистенцию той же клейковины.
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