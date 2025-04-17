Тесто для этой выпечки поднимается непосредственно в чаше мультиварки. В результате выпечка получается широкой и низкой, но при этом необычайно ароматной и вкусной. Рецептом паски в мультиварке делится 24 Канал.

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Паска в мультиварке

Время: 4 часа

4 часа Порции: 1

Ингредиенты для теста:

– 550 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 100 граммов сливочного масла;

– 150 граммов изюма;

– 120 граммов цукатов;

– 120 граммов коньяка;

– щепотка ванилина;

– щепотка соли.



Для опары:

– 200 миллилитров молока или сливок;

– 4 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка сахара;

– 8 граммов сухих дрожжей.

Приготовление:

Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Изюм замочите в горячей воде на 10 минут, затем обсушите и вместе с цукатами обваляйте в муке.

Для опары слегка подогрейте молоко или сливки, смешайте с дрожжами, мукой и сахаром. Перемешайте до однородности и поставьте на 40 минут в теплое место.

Для теста взбейте яйца с сахаром, щепоткой соли и ванилина. Затем добавьте растопленное сливочное масло. В яичную смесь вмешайте готовую опару.

В тесто постепенно вмешивайте муку. Сначала замешивайте тесто ложкой, а когда оно станет слишком тугим – месите руками. Тесто достаточно перемешать до однородности, не вымешивайте слишком долго.

Выложите тесто в чашу мультиварки, смазанную подсолнечным маслом. Включите режим "Мультиповар" и поставьте температуру 30 градусов. Оставьте тесто подниматься на 1 час. Если такого режима нет, можно накрыть чашу с тестом полотенцем и поставить в теплое место.

После того, как тесто поднялось и увеличилось вдвое, переложите его на присыпанный мукой стол. Вмешайте в тесто цукаты, изюм и ложку коньяка. Тесто перемешайте до однородности.

Чашу мультиварки вымойте, обсушите и снова смажьте маслом. Выложите в нее тесто и оставьте для подъема на 30 минут в режиме "Мультипекарь" или в теплом месте. Тесто увеличится наполовину.

После этого включите режим "Выпечка" на 1 час и 40 минут. Затем включите режим "Подогрев" на 20 минут и откройте крышку мультиварки. После этого выпечка готова.

Приятного аппетита!

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