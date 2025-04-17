Тісто для цієї випічки підіймається безпосередньо в чаші мультиварки. В результаті випічка виходить широкою і низькою, але при цьому надзвичайно ароматною і смачною. Рецептом паски в мультиварці ділиться 24 Канал.

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Паска в мультиварці

Час: 4 години

4 години Порції: 1

Інгредієнти для тіста:

– 550 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 100 грамів вершкового масла;

– 150 грамів родзинок;

– 120 грамів цукатів;

– 120 грамів коньяку;

– щіпка ваніліну;

– щіпка солі.



Для опари:

– 200 мілілітрів молока або вершків;

– 4 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка цукру;

– 8 грамів сухих дріжджів.

Приготування:

Яйця і молоко мають бути кімнатної температури. Родзинки замочіть в гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушіть і разом з цукатами обваляйте в борошні.

Для опари злегка підігрійте молоко або вершки, змішайте з дріжджами, борошном і цукром. Перемішайте до однорідності і поставте на 40 хвилин в тепле місце.

Для тіста збийте яйця з цукром, щіпкою солі і ваніліну. Потім додайте розтоплене вершкове масло. У яєчну суміш вмішайте готову опару.

У тісто поступово вмішуйте борошно. Спочатку замішуйте тісто ложкою, а коли воно стане занадто тугим – місіть руками. Тісто достатньо перемішати до однорідності, не вимішуйте занадто довго.

Викладіть тісто в чашу мультиварки, змащену соняшниковою олією. Увімкніть режим "Мультикухар" і поставте температуру 30 градусів. Залиште тісто підійматися на 1 годину. Якщо такого режиму немає, можна накрити чашу з тістом рушником і поставити в тепле місце.

Після того, як тісто піднялося і збільшилося вдвічі, перекладіть його на присипаний борошном стіл. Вмішайте в тісто цукати, родзинки й ложку коньяку. Тісто перемісіть до однорідності.

Чашу мультиварки вимийте, обсушіть і знову змастіть олією. Викладіть в неї тісто і залиште для підйому на 30 хвилин в режимі "Мультипекар" або в теплому місці. Тісто збільшиться наполовину.

Після цього включіть режим "Випічка" на 1 годину і 40 хвилин. Потім увімкніть режим "Підігрів" на 20 хвилин і відкрийте кришку мультиварки. Після цього випічка готова.

Смачного!

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