Тісто для цієї випічки підіймається безпосередньо в чаші мультиварки. В результаті випічка виходить широкою і низькою, але при цьому надзвичайно ароматною і смачною. Рецептом паски в мультиварці ділиться 24 Канал.
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Паска в мультиварці
- Час: 4 години
- Порції: 1
Інгредієнти для тіста:
– 550 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 100 грамів вершкового масла;
– 150 грамів родзинок;
– 120 грамів цукатів;
– 120 грамів коньяку;
– щіпка ваніліну;
– щіпка солі.
Для опари:
– 200 мілілітрів молока або вершків;
– 4 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка цукру;
– 8 грамів сухих дріжджів.
Приготування:
- Яйця і молоко мають бути кімнатної температури. Родзинки замочіть в гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушіть і разом з цукатами обваляйте в борошні.
- Для опари злегка підігрійте молоко або вершки, змішайте з дріжджами, борошном і цукром. Перемішайте до однорідності і поставте на 40 хвилин в тепле місце.
- Для тіста збийте яйця з цукром, щіпкою солі і ваніліну. Потім додайте розтоплене вершкове масло. У яєчну суміш вмішайте готову опару.
- У тісто поступово вмішуйте борошно. Спочатку замішуйте тісто ложкою, а коли воно стане занадто тугим – місіть руками. Тісто достатньо перемішати до однорідності, не вимішуйте занадто довго.
- Викладіть тісто в чашу мультиварки, змащену соняшниковою олією. Увімкніть режим "Мультикухар" і поставте температуру 30 градусів. Залиште тісто підійматися на 1 годину. Якщо такого режиму немає, можна накрити чашу з тістом рушником і поставити в тепле місце.
- Після того, як тісто піднялося і збільшилося вдвічі, перекладіть його на присипаний борошном стіл. Вмішайте в тісто цукати, родзинки й ложку коньяку. Тісто перемісіть до однорідності.
- Чашу мультиварки вимийте, обсушіть і знову змастіть олією. Викладіть в неї тісто і залиште для підйому на 30 хвилин в режимі "Мультипекар" або в теплому місці. Тісто збільшиться наполовину.
- Після цього включіть режим "Випічка" на 1 годину і 40 хвилин. Потім увімкніть режим "Підігрів" на 20 хвилин і відкрийте кришку мультиварки. Після цього випічка готова.
Смачного!
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