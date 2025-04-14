Кожна українська господиня бодай раз у житті просто зобов'язана приготувати закосичену паску. І сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну ділиться її рецептом.

Читайте також Ця точно залишить незабутній посмак: випікаємо паску "варена згущенка"

Справжня українська закосичена паска

Час: приблизно 5 годин

приблизно 5 годин Порції: 1 велика паска

Інгредієнти для опари:

– 200 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру (від загальної кількості);

– 3 столові ложки борошна (від загальної кількості);

– 35 грамів свіжих дріжджів.



Для тіста:

– 5 жовтків;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру або екстракту;

– дрібка солі;

– цедра 1 апельсина та 1 лимона – на смак;

– 1 столова ложка бренді – за бажанням;

– 100 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– жовток + молоко – для змащування.



Для начинки:

– 120 грамів сухофруктів (родзинки, журавлина, курага, апельсинові цукати);

– 1 столова ложка борошна для обсипання;

– алкоголь, апельсиновий сік або чай – для замочування.

Як спекти паску за рецептом Дарії Цвек: дивіться відео

Приготування:

Залийте сухофрукти окропом на кілька хвилин, промийте чистою водою. Апельсинові цукати замочувати не потрібно, їх одразу в такому вигляді відправити в борошно, а потім в тісто.

Викладіть решту сухофруктів у миску і замочіть на 1 – 2 години: в алкоголі, в апельсиновому соку або у чаї.

Перед додаванням великі шматочки наріжте. Обсушіть паперовим рушником. Обваляйте в борошні.

Для опари у теплому молоці розчиніть цукор, борошно та дріжджі. Перемішайте до однорідності, накрийте плівкою і залишіть в теплі на 20 – 40 хвилин до утворення пінної шапки.

Збийте вінчиком жовтки з цукром, ванільним цукром, сіллю та цедрою. За бажанням додайте бренді.

Влийте опару, поступово додайте просіяне борошно, замішуючи м'яке, трохи липке тісто. Додайте вершкове масло, вимішуйте не менше 20 хвилин до еластичності.

Перекладіть тісто в змащену миску, накрийте плівкою, дайте підрости 1 – 2 години (до збільшення у 2 – 3 рази).

Відкладіть 1/3 тіста для прикрас (накрийте рушником).

У решту тіста додайте підготовлені сухофрукти, вимішуйте ще 5 хвилин. Змастіть форми жиром. Розділіть тісто на кульки, викладіть у форми, заповнивши не більше ніж на 1/3. Накрийте і залишіть на годину підходити.

З відкладеного тіста сформуйте прикраси (завитки, колоски, косиці).

Після того, як паски підійшли, змастіть жовтком із молоком, викладіть прикраси. Залишіть ще на 20 – 30 хвилин у теплому місці. Після цього змастіть прикраси жовтком із молоком.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Поставте паски, одразу знизьте температуру до 160 – 170 градусів. Перші 5 хвилин випікайте з конвекцією, потім – режим верх-низ. Загальний час випікання: 30 – 45 хвилин (залежно від розміру).

Готовність перевірте шпажкою – вона має виходити сухою. Якщо верх швидко підрум'янюється – накрийте фольгою (але не відкривайте духовку перші 20 – 25 хвилин).

Готові паски витягніть, покладіть на бік і трохи "покачайте", щоб не осіли під власною вагою.

Готово!

Теж смачний рецепт: сирна паска без випічки зі смородиною і лимонним курдом.