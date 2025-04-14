Кожна українська господиня бодай раз у житті просто зобов'язана приготувати закосичену паску. І сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну ділиться її рецептом.
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Справжня українська закосичена паска
- Час: приблизно 5 годин
- Порції: 1 велика паска
Інгредієнти для опари:
– 200 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки цукру (від загальної кількості);
– 3 столові ложки борошна (від загальної кількості);
– 35 грамів свіжих дріжджів.
Для тіста:
– 5 жовтків;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру або екстракту;
– дрібка солі;
– цедра 1 апельсина та 1 лимона – на смак;
– 1 столова ложка бренді – за бажанням;
– 100 грамів вершкового масла;
– 500 грамів борошна;
– жовток + молоко – для змащування.
Для начинки:
– 120 грамів сухофруктів (родзинки, журавлина, курага, апельсинові цукати);
– 1 столова ложка борошна для обсипання;
– алкоголь, апельсиновий сік або чай – для замочування.
Як спекти паску за рецептом Дарії Цвек: дивіться відео
Приготування:
- Залийте сухофрукти окропом на кілька хвилин, промийте чистою водою. Апельсинові цукати замочувати не потрібно, їх одразу в такому вигляді відправити в борошно, а потім в тісто.
- Викладіть решту сухофруктів у миску і замочіть на 1 – 2 години: в алкоголі, в апельсиновому соку або у чаї.
- Перед додаванням великі шматочки наріжте. Обсушіть паперовим рушником. Обваляйте в борошні.
- Для опари у теплому молоці розчиніть цукор, борошно та дріжджі. Перемішайте до однорідності, накрийте плівкою і залишіть в теплі на 20 – 40 хвилин до утворення пінної шапки.
- Збийте вінчиком жовтки з цукром, ванільним цукром, сіллю та цедрою. За бажанням додайте бренді.
- Влийте опару, поступово додайте просіяне борошно, замішуючи м'яке, трохи липке тісто. Додайте вершкове масло, вимішуйте не менше 20 хвилин до еластичності.
- Перекладіть тісто в змащену миску, накрийте плівкою, дайте підрости 1 – 2 години (до збільшення у 2 – 3 рази).
- Відкладіть 1/3 тіста для прикрас (накрийте рушником).
- У решту тіста додайте підготовлені сухофрукти, вимішуйте ще 5 хвилин. Змастіть форми жиром. Розділіть тісто на кульки, викладіть у форми, заповнивши не більше ніж на 1/3. Накрийте і залишіть на годину підходити.
- З відкладеного тіста сформуйте прикраси (завитки, колоски, косиці).
- Після того, як паски підійшли, змастіть жовтком із молоком, викладіть прикраси. Залишіть ще на 20 – 30 хвилин у теплому місці. Після цього змастіть прикраси жовтком із молоком.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Поставте паски, одразу знизьте температуру до 160 – 170 градусів. Перші 5 хвилин випікайте з конвекцією, потім – режим верх-низ. Загальний час випікання: 30 – 45 хвилин (залежно від розміру).
- Готовність перевірте шпажкою – вона має виходити сухою. Якщо верх швидко підрум'янюється – накрийте фольгою (але не відкривайте духовку перші 20 – 25 хвилин).
- Готові паски витягніть, покладіть на бік і трохи "покачайте", щоб не осіли під власною вагою.
Готово!
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