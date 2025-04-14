Каждая украинская хозяйка хотя бы раз в жизни просто обязана приготовить закосыченную паску. И сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину делится ее рецептом.
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Настоящая украинская закосыченная паска
- Время: примерно 5 часов
- Порции: 1 большой кулич
Ингредиенты для опары:
– 200 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки сахара (от общего количества);
– 3 столовые ложки муки (от общего количества);
– 35 граммов свежих дрожжей.
Для теста:
– 5 желтков;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара или экстракта;
– щепотка соли;
– цедра 1 апельсина и 1 лимона – по вкусу;
– 1 столовая ложка бренди – по желанию;
– 100 граммов сливочного масла;
– 500 граммов муки;
– желток + молоко – для смазывания.
Для начинки:
– 120 граммов сухофруктов (изюм, клюква, курага, апельсиновые цукаты);
– 1 столовая ложка муки для обсыпки;
– алкоголь, апельсиновый сок или чай – для замачивания.
Как испечь паску по рецепту Дарьи Цвек: смотрите видео
Приготовление:
- Залейте сухофрукты кипятком на несколько минут, промойте чистой водой. Апельсиновые цукаты замачивать не нужно, их сразу в таком виде отправить в муку, а затем в тесто.
- Выложите остальные сухофрукты в миску и замочите на 1 – 2 часа: в алкоголе, в апельсиновом соке или в чае.
- Перед добавлением крупные кусочки нарежьте. Обсушите бумажным полотенцем. Обваляйте в муке.
- Для опары в теплом молоке растворите сахар, муку и дрожжи. Перемешайте до однородности, накройте пленкой и оставьте в тепле на 20 – 40 минут до образования пенной шапки.
- Взбейте венчиком желтки с сахаром, ванильным сахаром, солью и цедрой. По желанию добавьте бренди.
- Влейте опару, постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Добавьте сливочное масло, вымешивайте не менее 20 минут до эластичности.
- Переложите тесто в смазанную миску, накройте пленкой, дайте подрасти 1 – 2 часа (до увеличения в 2 – 3 раза).
- Отложите 1/3 теста для украшений (накройте полотенцем).
- В остальное тесто добавьте подготовленные сухофрукты, вымешивайте еще 5 минут. Смажьте формы жиром. Разделите тесто на шарики, выложите в формы, заполнив не более чем на 1/3. Накройте и оставьте на час подходить.
- Из отложенного теста сформируйте украшения (завитки, колоски, косички).
- После того, как куличи подошли, смажьте желтком с молоком, выложите украшения. Оставьте еще на 20 – 30 минут в теплом месте. После этого смажьте украшения желтком с молоком.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте куличи, сразу снизьте температуру до 160 – 170 градусов. Первые 5 минут выпекайте с конвекцией, затем – режим верх-низ. Общее время выпекания: 30 – 45 минут (в зависимости от размера).
- Готовность проверьте шпажкой – она должна выходить сухой. Если верх быстро подрумянивается – накройте фольгой (но не открывайте духовку первые 20 – 25 минут).
- Готовые куличи вытащите, положите на бок и немного "покачайте", чтобы не осели под собственным весом.
Готово!
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