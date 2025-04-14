Каждая украинская хозяйка хотя бы раз в жизни просто обязана приготовить закосыченную паску. И сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину делится ее рецептом.

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Настоящая украинская закосыченная паска

Время: примерно 5 часов

примерно 5 часов Порции: 1 большой кулич

Ингредиенты для опары:

– 200 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки сахара (от общего количества);

– 3 столовые ложки муки (от общего количества);

– 35 граммов свежих дрожжей.



Для теста:

– 5 желтков;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара или экстракта;

– щепотка соли;

– цедра 1 апельсина и 1 лимона – по вкусу;

– 1 столовая ложка бренди – по желанию;

– 100 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– желток + молоко – для смазывания.



Для начинки:

– 120 граммов сухофруктов (изюм, клюква, курага, апельсиновые цукаты);

– 1 столовая ложка муки для обсыпки;

– алкоголь, апельсиновый сок или чай – для замачивания.

Как испечь паску по рецепту Дарьи Цвек: смотрите видео

Приготовление:

Залейте сухофрукты кипятком на несколько минут, промойте чистой водой. Апельсиновые цукаты замачивать не нужно, их сразу в таком виде отправить в муку, а затем в тесто.

Выложите остальные сухофрукты в миску и замочите на 1 – 2 часа: в алкоголе, в апельсиновом соке или в чае.

Перед добавлением крупные кусочки нарежьте. Обсушите бумажным полотенцем. Обваляйте в муке.

Для опары в теплом молоке растворите сахар, муку и дрожжи. Перемешайте до однородности, накройте пленкой и оставьте в тепле на 20 – 40 минут до образования пенной шапки.

Взбейте венчиком желтки с сахаром, ванильным сахаром, солью и цедрой. По желанию добавьте бренди.

Влейте опару, постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Добавьте сливочное масло, вымешивайте не менее 20 минут до эластичности.

Переложите тесто в смазанную миску, накройте пленкой, дайте подрасти 1 – 2 часа (до увеличения в 2 – 3 раза).

Отложите 1/3 теста для украшений (накройте полотенцем).

В остальное тесто добавьте подготовленные сухофрукты, вымешивайте еще 5 минут. Смажьте формы жиром. Разделите тесто на шарики, выложите в формы, заполнив не более чем на 1/3. Накройте и оставьте на час подходить.

Из отложенного теста сформируйте украшения (завитки, колоски, косички).

После того, как куличи подошли, смажьте желтком с молоком, выложите украшения. Оставьте еще на 20 – 30 минут в теплом месте. После этого смажьте украшения желтком с молоком.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте куличи, сразу снизьте температуру до 160 – 170 градусов. Первые 5 минут выпекайте с конвекцией, затем – режим верх-низ. Общее время выпекания: 30 – 45 минут (в зависимости от размера).

Готовность проверьте шпажкой – она должна выходить сухой. Если верх быстро подрумянивается – накройте фольгой (но не открывайте духовку первые 20 – 25 минут).

Готовые куличи вытащите, положите на бок и немного "покачайте", чтобы не осели под собственным весом.

Готово!

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