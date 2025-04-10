Рецептом кулича "вареная сгущенка" делится 24 Канал со ссылкой на @valeria.matrokhina. Поверьте, конечный результат приятно удивит.
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Паска "вареная сгущенка"
- Время: 7 часов
- Порции: 2 паски (10 и 12 сантиметров)
Ингредиенты для кулича:
– 300 граммов муки (12 – 14% белка);
– 50 миллилитров молока;
– 30 граммов живых дрожжей;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки вареного сгущенного молока;
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.
Для крема:
– 250 миллилитров холодных сливок 33%;
– 4 столовые ложки вареного сгущенного молока.
Как испечь такой кулич: смотрите видео
Приготовление:
- В теплое молоко добавьте дрожжи, 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки муки из общего количества. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 30 минут, пока не появятся пузырьки.
- Вареное сгущенное молоко смешайте со сметаной, слегка подогрейте, затем добавьте желтки, сахар и соль. Взбейте смесь блендером, пока она не посветлеет.
- Добавьте туда половину муки, влейте опару, тщательно перемешайте лопаткой. Введите остальную муку и продолжайте замешивать в течение 3 – 5 минут.
- Всыпьте разрыхлитель и охлажденное растопленное сливочное масло, снова вымешайте лопаткой еще 3 – 5 минут.
- Белки взбейте миксером до устойчивых пиков, добавьте в тесто и осторожно вымешайте. Накройте емкость с тестом пленкой, оставьте в теплом месте на 3 – 5 часов.
- В тесто, что подошло, по желанию добавьте изюм, орехи или цукаты.
- Обомните тесто, разложите в формочки, заполните формочки не более чем наполовину. Дайте подняться примерно в 2 раза.
- Паски поставьте в хорошо разогретую духовку до 175 градусов. Выпекайте 40 – 50 минут. Через 20 минут можно накрыть фольгой, если видите, что куличи начинают темнеть. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
- Дайте куличам полностью остыть и аккуратно срежьте верхушку, вырежьте сердцевину.
- Для крема взбейте сливки со сгущенным молоком до устойчивых пиков – 5 – 7 минут.
- Наполните серединку кулича кремом с помощью кондитерского мешка, верните верхушку на место и сверху украсьте остатками крема и по желанию добавьте еще декор.
Приятного аппетита!
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