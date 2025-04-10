Рецептом паски "варена згущенка" ділиться 24 Канал з посиланням на @valeria.matrokhina. Повірте, кінцевий результат приємно здивує.
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Паска "варена згущенка"
- Час: 7 годин
- Порції: 2 паски (10 та 12 сантиметрів)
Інгредієнти для паски:
– 300 грамів борошна (12 – 14% білка);
– 50 мілілітрів молока;
– 30 грамів живих дріжджів;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки вареного згущеного молока;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.
Для крему:
– 250 мілілітрів холодних вершків 33%;
– 4 столові ложки вареного згущеного молока.
Як спекти таку паску: дивіться відео
Приготування:
- У тепле молоко додайте дріжджі, 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки борошна з загальної кількості. Перемішайте, накрийте плівкою та залиште на 30 хвилин, поки не з'являться бульбашки.
- Варене згущене молоко змішайте зі сметаною, злегка підігрійте, потім додайте жовтки, цукор та сіль. Збийте суміш блендером, поки вона не посвітлішає.
- Додайте туди половину борошна, влийте опару, ретельно перемішайте лопаткою. Введіть решту борошна і продовжуйте замішувати протягом 3 – 5 хвилин.
- Всипте розпушувач та охолоджене розтоплене вершкове масло, знову вимішайте лопаткою ще 3 – 5 хвилин.
- Білки збийте міксером до стійких піків, додайте в тісто та обережно вимішайте. Накрийте місткість з тістом плівкою, залиште у теплому місці на 3 – 5 годин.
- В тісто, що підійшло, за бажанням додайте родзинки, горіхи або цукати.
- Обімніть тісто, розкладіть у формочки, заповніть формочки не більше ніж наполовину. Дайте піднятися приблизно у 2 рази.
- Паски поставте у добре розігріту духовку до 175 градусів. Випікайте 40 – 50 хвилин. Через 20 хвилин можна накрити фольгою, якщо бачите, що паски починають темнішати. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.
- Дайте паскам повністю охолонути та акуратно зріжте верхівку, виріжте серцевину.
- Для крему збийте вершки зі згущеним молоком до стійких піків – 5 – 7 хвилин.
- Наповніть серединку паски кремом за допомогою кондитерського мішка, поверніть верхівку на місце і зверху прикрасьте залишками крему і за бажанням додайте ще декор.
Смачного!
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