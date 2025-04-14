Есть салаты, которые нравятся абсолютно всем. Пасха – важный праздник, на котором все должно быть идеальным, поэтому лучше обращаться к проверенным рецептам, рассказывает 24 Канал.
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Праздничный салат с ветчиной и сыром
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов ветчины;
– 4 столовые ложки майонеза;
– 200 граммов твердого сыра;
– 4 малосольных огурца;
– 4 паприки;
– 7 столовых ложек греческого йогурта;
– соль и перец по вкусу;
– петрушка для присыпки.
Приготовление:
- В глубокой миске соединяем майонез с йогуртом, добавляем специи по вкусу и хорошо перемешиваем.
- Копченую ветчину, сыр, маринованные огурцы и консервированный перец нарезаем тонкой соломкой. Зелень петрушки мелко шинкуем.
- Все нарезанные ингредиенты перекладываем в миску, вливаем подготовленный соус и тщательно перемешиваем.
- Салат подаем в красивом салатнике, украшаем свежей петрушкой. По желанию можно натереть немного сыра на крупной терке и посыпать сверху для дополнительного вкуса.
Салат с картофелем и копченым лососем
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 6 вареных картофелин;
– 4 столовые ложки майонеза;
– 6 ломтиков копченого лосося;
– 2 соленых огурца;
– 1 красный лук;
– 3 стебля зеленого лука;
– соль и перец по вкусу;
– несколько помидоров черри;
– свежий укроп и консервированная кукуруза для украшения.
Приготовление:
- Отваренный картофель очищаем и режем на аккуратные кубики размером примерно 1 на 1 сантиметр. Маринованные огурцы мелко шинкуем.
- В большой миске соединяем картофель с нежным майонезом и тщательно перемешиваем. Добавляем молотый перец для вкуса и еще раз перемешиваем до однородной консистенции.
- Филе лосося нарезаем на небольшие кусочки и формируем небольшие рулетики или складки. Лук нарезаем тонкими кольцами.
- В салатник выкладываем картофельную смесь с огурцами и майонезом. Сверху красиво размещаем кусочки лосося, кольца лука и немного мелко нарезанного зеленого лука.
- Для оригинальной отделки можно использовать половинки помидоров черри, несколько веточек свежего укропа или немного консервированной кукурузы.
Салат Гирос с курицей
- Время:
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– смесь специй по вкусу;
– 300 граммов пекинской капусты;
– 2 помидора;
– 2 красные луковицы;
– банка консервированной кукурузы;
– 4 соленых огурца;
– 100 граммов майонеза;
– 100 граммов кетчупа;
– 5 столовых ложек подсолнечного масла.
Приготовление:
- Куриное филе нарезаем длинными полосками, как для кебаба, и щедро приправляем любимыми специями - прекрасно подойдет микс из сушеного чеснока, лука, паприки и смеси для гриля.
- Обжариваем мясо на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки. Даем немного остыть.
- Для соуса смешиваем майонез с острым кетчупом и добавляем те же специи, что и к курице – для гармоничного вкуса.
- Капусту шинкуем тонкой соломкой, помидоры, огурцы и лук нарезаем небольшими кубиками. Кукурузу открываем и сцеживаем из нее жидкость.
- В глубокую миску начинаем выкладывать салат слоями: сначала идет капуста, далее овощи вперемешку с курицей. Каждый слой можно поливать соусом или подать его отдельно.
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