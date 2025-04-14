Есть салаты, которые нравятся абсолютно всем. Пасха – важный праздник, на котором все должно быть идеальным, поэтому лучше обращаться к проверенным рецептам, рассказывает 24 Канал.

К теме Храните и наслаждайтесь: 3 простейших салата из пекинской капусты, которые сделают праздник

Праздничный салат с ветчиной и сыром

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов ветчины;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 200 граммов твердого сыра;

– 4 малосольных огурца;

– 4 паприки;

– 7 столовых ложек греческого йогурта;

– соль и перец по вкусу;

– петрушка для присыпки.

Приготовление:

В глубокой миске соединяем майонез с йогуртом, добавляем специи по вкусу и хорошо перемешиваем. Копченую ветчину, сыр, маринованные огурцы и консервированный перец нарезаем тонкой соломкой. Зелень петрушки мелко шинкуем. Все нарезанные ингредиенты перекладываем в миску, вливаем подготовленный соус и тщательно перемешиваем. Салат подаем в красивом салатнике, украшаем свежей петрушкой. По желанию можно натереть немного сыра на крупной терке и посыпать сверху для дополнительного вкуса.

Салат с картофелем и копченым лососем

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 вареных картофелин;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 6 ломтиков копченого лосося;

– 2 соленых огурца;

– 1 красный лук;

– 3 стебля зеленого лука;

– соль и перец по вкусу;

– несколько помидоров черри;

– свежий укроп и консервированная кукуруза для украшения.

Приготовление:

Отваренный картофель очищаем и режем на аккуратные кубики размером примерно 1 на 1 сантиметр. Маринованные огурцы мелко шинкуем. В большой миске соединяем картофель с нежным майонезом и тщательно перемешиваем. Добавляем молотый перец для вкуса и еще раз перемешиваем до однородной консистенции. Филе лосося нарезаем на небольшие кусочки и формируем небольшие рулетики или складки. Лук нарезаем тонкими кольцами. В салатник выкладываем картофельную смесь с огурцами и майонезом. Сверху красиво размещаем кусочки лосося, кольца лука и немного мелко нарезанного зеленого лука. Для оригинальной отделки можно использовать половинки помидоров черри, несколько веточек свежего укропа или немного консервированной кукурузы.

Салат Гирос с курицей

Время :

: Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– смесь специй по вкусу;

– 300 граммов пекинской капусты;

– 2 помидора;

– 2 красные луковицы;

– банка консервированной кукурузы;

– 4 соленых огурца;

– 100 граммов майонеза;

– 100 граммов кетчупа;

– 5 столовых ложек подсолнечного масла.

Приготовление:

Куриное филе нарезаем длинными полосками, как для кебаба, и щедро приправляем любимыми специями - прекрасно подойдет микс из сушеного чеснока, лука, паприки и смеси для гриля. Обжариваем мясо на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки. Даем немного остыть. Для соуса смешиваем майонез с острым кетчупом и добавляем те же специи, что и к курице – для гармоничного вкуса. Капусту шинкуем тонкой соломкой, помидоры, огурцы и лук нарезаем небольшими кубиками. Кукурузу открываем и сцеживаем из нее жидкость. В глубокую миску начинаем выкладывать салат слоями: сначала идет капуста, далее овощи вперемешку с курицей. Каждый слой можно поливать соусом или подать его отдельно.

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