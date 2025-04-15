Сладкая паска – это то, чего все так ждут перед праздниками. Вы можете усовершенствовать ее вкус по своему усмотрению, но за основу 24 Канал предлагает взять рецепт BBC Украина.

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Рецепт паски с цукатами

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4 – 6 пасочек

Ингредиенты:

– 0,5 литра молока;

– 60 граммов свежих дрожжей;

– 200 граммов сливочного масла;

– 400 граммов сахара;

– 5 яиц;

– 1 килограмм муки;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов цукатов;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 1 лимон;

– 1 апельсин.

Приготовление:

Молоко слегка подогреваем до теплого состояния (важно – не перегреть), добавляем раскрошенные руками дрожжи. Всыпаем 200 граммов сахара и пару ложек муки, хорошо вымешиваем до однородности. Накрываем миску полотенцем или пленкой и ставим в теплое место на 20 минут – опара должна увеличиться в объеме вдвое. Мягкое масло нарезаем небольшими кусочками, оставляем при комнатной температуре, чтобы размягчилось. Цукаты и изюм заливаем кипятком на несколько минут. Отдельно отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до густой пены, а желтки растираем с остальным сахаром и ванильным сахаром до светлой рыхлой массы (примерно 5 – 10 минут). Когда опара хорошо поднялась, перекладываем ее в большую посуду для замешивания теста – вручную или с помощью техники (хлебопечка или кухонный комбайн). К опаре добавляем желтковую смесь, размягченное масло, постепенно подсыпая муку. Вымешиваем 15 – 30 минут до эластичности. Накрываем и оставляем в теплом месте для подъема. С цукатов и изюма сливаем воду, промокаем бумажным полотенцем, обкатываем в муке. Цедру лимона и апельсина натираем на мелкую терку, избегая белого слоя – он может горчить. Когда тесто поднялось вдвое, добавляем изюм, цукаты и цедру, тщательно вымешиваем. Затем осторожно вводим взбитые белки, перемешивая массу аккуратно руками. Тесто оставляем еще на полчаса для подъема. Подготовьте формы – смажьте их маслом. Выкладывайте тесто так, чтобы оно занимало треть или половину формы. Оставьте паски еще раз подрасти – почти до края, но не до самого верха, чтобы избежать перелива теста во время выпекания. Духовку разогреваем до 170 градусов. Выпекаем паски около 40 минут (время зависит от вашей духовки). Готовность проверяем шпажкой – если она выходит сухая, то паска готова. После выпекания оставляем пасочки остывать. Если не планируете покрывать их глазурью, перед выпеканием смажьте верх желтком – так получите блестящую и румяную корочку. Для глазури взбейте яичный белок с несколькими каплями лимонного сока и 130 – 150 граммов сахарной пудры. Должна получиться густая, тягучая масса, похожая на сметану. Если жидкая – шапочки будут липнуть. Глазурь наносим на куличи и украшаем на свой вкус: цветной посыпкой, сухофруктами, цедрой или цукатами.

Приятного аппетита!

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