Сварить яйца может каждый, но достичь идеального результата поможет соблюдение четкой последовательности приготовления. Здесь стоит принять во внимание мнение звезд кулинарии, таких как исполнительный шеф-повар Hilton Harrisburg Джон Рейс, информирует 24 Канал.

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Как сварить идеальные яйца

Выложите яйца в один слой на дно кастрюли и залейте холодной водой. Жидкость должна покрывать яйца на 2 – 3 сантиметра.

Поставьте кастрюлю на плиту и медленно доведите воду до кипения. Как только появятся пузырьки, уменьшите огонь до минимума, чтобы яйца варились на медленном кипении. Идеальное время варки – ровно 12 минут.

Важный акцент праздника / Фото Freepik

После завершения варки сразу слейте горячую воду и залейте яйца холодной, чтобы прекратить процесс приготовления. Обязательно добавьте соль в холодную воду – это облегчит очистку скорлупы.

Готовые сваренные вкрутую яйца прекрасно хранятся в холодильнике до 7 дней.

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