Зварити яйця може кожен, але досягнути ідеального результату допоможе дотримання чіткої послідовності приготування. Тут варто взяти до уваги думку зірок кулінарії, таких як виконавчий шеф-кухар Hilton Harrisburg Джон Рейс, інформує 24 Канал.

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Як зварити ідеальні яйця

Викладіть яйця в один шар на дно каструлі й залийте холодною водою. Рідина повинна покривати яйця на 2 – 3 сантиметри.

Поставте каструлю на плиту й повільно доведіть воду до кипіння. Щойно з’являться бульбашки, зменшіть вогонь до мінімуму, аби яйця варилися на повільному кипінні. Ідеальний час варіння — рівно 12 хвилин.

Важливий акцент свята / Фото Freepik

Після завершення варіння одразу злийте гарячу воду й залийте яйця холодною, щоб припинити процес приготування. Обовʼязково додайте сіль в холодну воду — це полегшить очищення шкаралупи.

Готові круто зварені яйця чудово зберігаються в холодильнику до 7 днів.

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