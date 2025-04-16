Зварити яйця може кожен, але досягнути ідеального результату допоможе дотримання чіткої послідовності приготування. Тут варто взяти до уваги думку зірок кулінарії, таких як виконавчий шеф-кухар Hilton Harrisburg Джон Рейс, інформує 24 Канал.
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Як зварити ідеальні яйця
Викладіть яйця в один шар на дно каструлі й залийте холодною водою. Рідина повинна покривати яйця на 2 – 3 сантиметри.
Поставте каструлю на плиту й повільно доведіть воду до кипіння. Щойно з’являться бульбашки, зменшіть вогонь до мінімуму, аби яйця варилися на повільному кипінні. Ідеальний час варіння — рівно 12 хвилин.
Важливий акцент свята / Фото Freepik
Після завершення варіння одразу злийте гарячу воду й залийте яйця холодною, щоб припинити процес приготування. Обовʼязково додайте сіль в холодну воду — це полегшить очищення шкаралупи.
Готові круто зварені яйця чудово зберігаються в холодильнику до 7 днів.
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