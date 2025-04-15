Каждая опытная хозяйка знает, что достаточно простых ингредиентов и правильного рецепта, чтобы все были в восторге от поданных блюд. Особенно это касается салатов, которые всегда дарят праздничное настроение, рассказывает 24 Канал.
Интересно Что ни праздник – то фурор: какао-бисквит с карамельным кремом, которым бы гордились кондитерские
Рецепт легкого пасхального салата на Пасху
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 200 граммов грибов;
– 60 граммов грецких орехов;
– зеленый лук;
– чеснок по вкусу;
– 2 столовые ложки сметаны или греческого йогурта.
Приготовление:
- Грибы нарезаем мелкими кусочками и кладем в глубокую миску.
- Помидоры тщательно моем, нарезаем кубиками и добавляем к грибам.
- Грецкие орехи измельчаем с помощью блендера или разминаем в пакете кухонным молотком - как удобно.
- В салат добавляем измельченный зубчик чеснока - количество регулируем по вкусу.
- Зеленый лук нарезаем тоненькими кольцами и также добавляем к общей смеси.
- Салат заправляем сметаной или густым йогуртом - в зависимости от того, какой вкус вам больше по душе. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Приятного аппетита!
Дешево и празднично: простой рецепт домашней колбасы на Пасху.