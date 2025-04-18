Важно знать, что замачивать цукаты нужно в канун приготовления паски, ведь процесс длится целую ночь. А для того, чтобы все получилось как можно лучше, 24 Канал предлагает воспользоваться советами портала Shuba.

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Как замачивать цукаты на пасху

Среди фаворитов опытных хозяек – цукаты, которые замачивают в алкоголе. Это может быть темный ром, коньяк или водка. Один из лучших вариантов – смешать коньяк с апельсиновым соком.

Идеальное дополнение к паске / Фото Pixabay

Не стоит переживать – во время выпекания весь алкоголь испарится, после него останется только непревзойденный аромат.

Вечером перед выпеканием сложите цукаты в баночку, залейте алкоголем, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Если все же переживаете из-за алкоголя, то замочите цукаты только в апельсиновом соке.

Утром отцедите цукаты через сито, а перед добавлением в тесто дайте им подсохнуть и нагреться до комнатной температуры. Обваляйте их в муке или крахмале – так они не осядут на дно паски.

Если же вы забыли замочить цукаты, то сделайте это хотя бы на 10 – 15 минут перед приготовлением.

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