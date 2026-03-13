Така помилка не означає, що страву вже втрачено, повідомляє Przyslij przepis. Є кілька простих способів, які допомагають швидко зменшити солоність без повторного приготування і без відчутної втрати смаку.

Як врятувати пересолений суп чи борщ?

Пересолений суп ще не означає, що страву доведеться виливати. Навіть якщо смак вийшов надто різким, ситуацію можна виправити кількома простими способами.

Один із них – додати не картоплю, як радять найчастіше, а велике яблуко. Його очищають, нарізають шматочками, опускають у каструлю й залишають суп на слабкому вогні приблизно на 10 хвилин. За цей час фрукт частково вбирає зайву сіль. Потім яблуко виймають і знову пробують страву. Якщо потрібно, прийом можна повторити ще раз.

Рятуємо пересолений суп / Фото Unsplash

Яблуко – не єдиний варіант, який може допомогти. Іноді надмірну солоність пом’якшують вершками. Подібний ефект можуть дати також йогурт або молоко, особливо якщо йдеться про суп із ніжною текстурою.

Ще один очевидний спосіб – трохи розбавити страву кип’яченою водою. Щоправда, тут важливо не перестаратися, бо разом із сіллю може ослабнути й загальний смак.

Допомогти здатен і рис. У такому випадку він працює як губка, що вбирає надлишок солі. Достатньо опустити в каструлю пакетик рису або рис, загорнутий у марлю, і проварити все 10 – 15 хвилин. Після цього рис виймають, а суп знову куштують. Тож навіть пересолена страва ще має шанс на порятунок – головне не поспішати її списувати.

Як не пересолити суп?

Щоб не пересолити суп, смак варто контролювати протягом усього приготування, а не лише наприкінці, пише Wprost. Сіль краще додавати поступово, невеликими порціями, щоразу пробуючи страву.

Іноді поспішати з нею взагалі не потрібно – остаточно досолити суп можна вже після подачі, просто в тарілці. Важливо пам’ятати, що частина інгредієнтів уже містить сіль. Це стосується бульйонних кубиків, ковбаси, бекону та інших подібних продуктів. Саме тому готова страва може виявитися солонішою, ніж здавалося на початку.

Якщо враховувати це заздалегідь і не солити суп "на автоматі", смак буде значно збалансованішим, а ризик усе зіпсувати – меншим.

