Засмажку з цибулі та моркви можна зустріти в багатьох рецептах. Для економї часу та зусиль може здатися логічним посмажити їх разом. Чому це помилка і що буде, якщо її припуститися – розповідає портал Wprost.

Чому не можна смажити цибулю та моркву разом?

Коли ці овочі опиняються на сковорідці одночасно, морква миттєво виділяє сік, який перешкоджає цибулі досягти стадії золотистості, залишаючи її напівсирою та вареною на смак.

Ба більше, інтенсивний аромат моркви здатен повністю поглинути делікатні цибулеві нотки.

Секрети ідеальної засмажки / Фото Freepik

Щоб засмажка була бездоганною, готуйте овочі окремо або закладайте їх по черзі, даючи кожному інгредієнту розкрити свій потенціал.

Ще один секрет від майстрів кулінарії – легке панірування цибулі в борошні перед термічною обробкою. Це допомагає отримати вишуканий карамельний відтінок і приємну текстуру. Проте враховуйте, що такий підхід потребує більше уваги та часу, а результат може залежати від сорту овочів і температури смаження, тому метод не є універсальним для кожного рецепта.

Скільки часу треба смажити моркву та цибулю?

Зазвичай цибуля потребує близько 5 – 7 хвилин на середньому вогні, щоб стати прозорою та м’якою, або трохи довше для золотистого відтінку. Професіонали радять починати саме з неї, адже вона має віддати свій аромат олії, розповідає портал Przepisy.

Морква містить багато каротину, який розчиняється в жирах, тому важливо смажити її до моменту, поки олія не забарвиться в характерний помаранчевий колір. Для супів та соусів, навпаки, краще пасерувати на малому вогні довше, щоб морква стала зовсім м’якою, але не перегрівайте сковорідку, інакше цукри в моркві почнуть горіти.

Які рецепти спробувати?