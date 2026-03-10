Банка тунця у власному соку, кілька додаткових інгредієнтів, усе швидко змішуємо – і на столі вас вже чекає шедевр. А головне – такий салат ніколи не набридає, тому готувати його можна практично кожного дня, розповідає портал Shuba.

Як приготувати смачний салат з тунцем?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 185 грамів тунця у власному соку;

– 300 грамів квасолі;

– пів червоної цибулі;

– 1 пучок петрушки;

– 120 грамів огірків; для заправки:

– 60 мілілітрів лимонного соку;

– 60 мілілітрів оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці.

Салат, який захочеться готувати часто / Фото Freepik

Приготування:

Подрібніть половинку червоної цибулі,пів кільцями або тонкими слайсами а свіжу петрушку дрібно наріжте. Огірок нашаткуйте довільно: кубиками, кружальцями або соломкою, як вам більше подобається. Окремо приготуйте соус, з’єднавши всі необхідні компоненти в невеликій піалі; збивайте їх енергійно, доки заправка не набуде гладкої та однорідної текстури. У містку салатницю викладіть підготовлені овочі, додайте порцію квасолі та шматочки риби. Обережно з’єднайте інгредієнти, влийте пряну заправку та ще раз легко перемішайте, щоб не пошкодити структуру продуктів. Щоб смаки повністю розкрилися та поєдналися між собою, накрийте ємність плівкою і залиште в холодильнику щонайменше на годину, або ж можна подавати салат одразу.

На що звертати увагу при купівлі консервованого тунця?

Насамперед звертайте увагу на вид заливки та цілісність шматків. Для салатів ідеальним варіантом є тунець у власному соку, оскільки він має меншу калорійність і дозволяє вам самостійно кон зтролювати смак страви за допомогоюаправки, радить портал WP Kuchnia.

Також шукайте на маркуванні напис solid – цілі шматочки краще підходять для салатів. Подрібнений тунець "для салатів" часто нагадує кашоподібну масу, що навряд чи додасть вашій страві апетитності.

