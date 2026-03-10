Банка тунца в собственном соку, несколько дополнительных ингредиентов, все быстро смешиваем – и на столе вас уже ждет шедевр. А главное – такой салат никогда не надоедает, поэтому готовить его можно практически каждый день, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить вкусный салат с тунцом?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 185 граммов тунца в собственном соку;
– 300 граммов фасоли;
– пол красного лука;
– 1 пучок петрушки;
– 120 граммов огурцов; для заправки:
– 60 миллилитров лимонного сока;
– 60 миллилитров оливкового масла;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Салат с тунцом

Салат, который захочется готовить часто / Фото Freepik

Приготовление:

  1. Измельчите половинку красного лука,пол кольцами или тонкими слайсами а свежую петрушку мелко нарежьте.
  2. Огурец нарежьте произвольно: кубиками, кружочками или соломкой, как вам больше нравится.
  3. Отдельно приготовьте соус, соединив все необходимые компоненты в небольшой пиале; взбивайте их энергично, пока заправка не приобретет гладкую и однородную текстуру.
  4. В вместительную салатницу выложите подготовленные овощи, добавьте порцию фасоли и кусочки рыбы.
  5. Осторожно соедините ингредиенты, влейте пряную заправку и еще раз легко перемешайте, чтобы не повредить структуру продуктов.
  6. Чтобы вкусы полностью раскрылись и соединились между собой, накройте емкость пленкой и оставьте в холодильнике минимум на час, или же можно подавать салат сразу.

На что обращать внимание при покупке консервированного тунца?

Прежде всего обращайте внимание на вид заливки и целостность кусков. Для салатов идеальным вариантом является тунец в собственном соку, поскольку он имеет меньшую калорийность и позволяет вам самостоятельно контролировать вкус блюда с помощью приправки, советует портал WP Kuchnia.

Также ищите на маркировке надпись solid – целые кусочки лучше подходят для салатов. Измельченный тунец "для салатов" часто напоминает кашеобразную массу, что вряд ли добавит вашему блюду аппетитности.

