Банка тунца в собственном соку, несколько дополнительных ингредиентов, все быстро смешиваем – и на столе вас уже ждет шедевр. А главное – такой салат никогда не надоедает, поэтому готовить его можно практически каждый день, рассказывает портал Shuba.
Интересно Только не в воде: в чем стоит варить картофель, чтобы он получился рассыпчатым и ароматным
Как приготовить вкусный салат с тунцом?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 185 граммов тунца в собственном соку;
– 300 граммов фасоли;
– пол красного лука;
– 1 пучок петрушки;
– 120 граммов огурцов; для заправки:
– 60 миллилитров лимонного сока;
– 60 миллилитров оливкового масла;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы.
Салат, который захочется готовить часто / Фото Freepik
Приготовление:
- Измельчите половинку красного лука,пол кольцами или тонкими слайсами а свежую петрушку мелко нарежьте.
- Огурец нарежьте произвольно: кубиками, кружочками или соломкой, как вам больше нравится.
- Отдельно приготовьте соус, соединив все необходимые компоненты в небольшой пиале; взбивайте их энергично, пока заправка не приобретет гладкую и однородную текстуру.
- В вместительную салатницу выложите подготовленные овощи, добавьте порцию фасоли и кусочки рыбы.
- Осторожно соедините ингредиенты, влейте пряную заправку и еще раз легко перемешайте, чтобы не повредить структуру продуктов.
- Чтобы вкусы полностью раскрылись и соединились между собой, накройте емкость пленкой и оставьте в холодильнике минимум на час, или же можно подавать салат сразу.
На что обращать внимание при покупке консервированного тунца?
Прежде всего обращайте внимание на вид заливки и целостность кусков. Для салатов идеальным вариантом является тунец в собственном соку, поскольку он имеет меньшую калорийность и позволяет вам самостоятельно контролировать вкус блюда с помощью приправки, советует портал WP Kuchnia.
Также ищите на маркировке надпись solid – целые кусочки лучше подходят для салатов. Измельченный тунец "для салатов" часто напоминает кашеобразную массу, что вряд ли добавит вашему блюду аппетитности.
Какие рецепты стоит попробовать?
Этот аппетитный капустняк сможет даже посоревноваться с любимым борщом.
А эта грибная подлива превратит любой гарнир в шедевр.