Такие варианты хорошо спасают стол для барбекю. Один салат получается более сытным и пряным – с курицей, фетой и соусом в банке. Другой – очень простой, хрустящий и свежий, из молодых овощей и семян, пишет Cookpad.

Как приготовить салат с семенами льна?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 свежих огурца;
– 4 редиса;
– 1/4 кочана свежей капусты;
– пол пучка зеленого лука;
– 2 столовые ложки семян льна, кунжута или тыквенных семечек;
– 2 – 3 столовые ложки масла грецкого ореха или другого масла по вкусу;
– соль по вкусу;
– 1 чайная ложка лимонного сока по желанию.

Как сделать салат со льном

Приготовление:

  1. Все овощи хорошо помойте и обсушите.
  2. Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружочками, в зависимости от размера.
  3. Редис также нарежьте тонкими ломтиками.
  4. Капусту нашинкуйте как можно тоньше, чтобы салат получился более нежным и сочным. Зеленый лук мелко порубите.
  5. Переложите все подготовленные овощи в большую миску, добавьте соль и слегка перемешайте руками или ложкой, чтобы капуста стала немного мягче и пустила сок.
  6. Затем всыпьте семена – можно использовать только один вид или смешать несколько для более насыщенного вкуса и текстуры.
  7. Полейте салат маслом грецкого ореха или любым другим ароматным маслом по вкусу.
  8. По желанию добавьте немного лимонного сока – он сделает вкус свежее и ярче.
  9. Все хорошо перемешайте и сразу подавайте салат к столу.

Как приготовить трендовый салат в банке?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 огурца;
– 1 куриное бедро;
– зеленый лук по вкусу;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– лимонный сок по вкусу;
– 1 столовая ложка феты;
– 1 столовая ложка молотых грецких орехов;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– паприка по вкусу;
– хлопья чили по вкусу;
– кунжут по вкусу;
– масло для запекания.

Приготовление:

  1. Куриное бедро приправьте солью, черным молотым перцем и паприкой, добавьте немного масла и хорошо натрите мясо специями.
  2. Переложите в форму и запекайте примерно 30 минут при температуре 180 градусов, пока курица не станет румяной и полностью готовой.
  3. Огурцы нарежьте кусочками, а зеленый лук мелко порубите.
  4. Готовое куриное мясо немного охладите и разберите на волокна.
  5. В большую банку или контейнер выложите огурцы, курицу и зеленый лук.
  6. Добавьте сметану, соевый соус, немного лимонного сока, соль, черный перец, хлопья чили и кунжут. Затем добавьте фету и молотые грецкие орехи.
  7. Закройте банку крышкой и хорошо встряхните, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.
  8. Подавайте салат сразу после приготовления.