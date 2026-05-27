Такие варианты хорошо спасают стол для барбекю. Один салат получается более сытным и пряным – с курицей, фетой и соусом в банке. Другой – очень простой, хрустящий и свежий, из молодых овощей и семян, пишет Cookpad.

Как приготовить салат с семенами льна?

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 свежих огурца;

– 4 редиса;

– 1/4 кочана свежей капусты;

– пол пучка зеленого лука;

– 2 столовые ложки семян льна, кунжута или тыквенных семечек;

– 2 – 3 столовые ложки масла грецкого ореха или другого масла по вкусу;

– соль по вкусу;

– 1 чайная ложка лимонного сока по желанию.

Невероятная закуска / Фото Сookpad

Приготовление:

Все овощи хорошо помойте и обсушите. Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружочками, в зависимости от размера. Редис также нарежьте тонкими ломтиками. Капусту нашинкуйте как можно тоньше, чтобы салат получился более нежным и сочным. Зеленый лук мелко порубите. Переложите все подготовленные овощи в большую миску, добавьте соль и слегка перемешайте руками или ложкой, чтобы капуста стала немного мягче и пустила сок. Затем всыпьте семена – можно использовать только один вид или смешать несколько для более насыщенного вкуса и текстуры. Полейте салат маслом грецкого ореха или любым другим ароматным маслом по вкусу. По желанию добавьте немного лимонного сока – он сделает вкус свежее и ярче. Все хорошо перемешайте и сразу подавайте салат к столу.

Как приготовить трендовый салат в банке?

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 огурца;

– 1 куриное бедро;

– зеленый лук по вкусу;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– лимонный сок по вкусу;

– 1 столовая ложка феты;

– 1 столовая ложка молотых грецких орехов;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– паприка по вкусу;

– хлопья чили по вкусу;

– кунжут по вкусу;

– масло для запекания.

Приготовление: