Сочные сосиски в хрустящей панировке никого не оставят равнодушным. Добавьте к ним любимый соус – и просмотр сериала или обычный перекус подарят совсем другие эмоции, рассказывает TikTok nisenitnitsia.

Как приготовить мини корн-доги?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– сосиски;
– 200 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Ставим масло в сотейнике разогреваться.
  2. Сосиски нанизываем на шпажки.
  3. Смешиваем все ингредиенты с помощью блендера.
  4. Окунаем каждую сосиску в смесь и жарим до золотистости в масле.
  5. Подаем с любимым соусом.