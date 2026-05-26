Соковиті сосиски у хрусткому паніруванні нікого не залишать байдужим. Додайте до них улюблений соус – і перегляд серіалу або звичайний перекус подарують зовсім інші емоції, розповідає TikTok nisenitnitsia.
Як приготувати міні корн-доги?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– сосиски;
– 200 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів молока;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– олія для смаження.
Ця закуска вражає усіх: дивіться відео
Приготування:
- Ставимо олію в сотейнику розігріватися.
- Сосиски нанизуємо на шпажки.
- Змішуємо усі інгредієнти за допомогою блендера.
- Занурюємо кожну сосиску у суміш та смажимо до золотистості в олії.
- Подаємо з улюбленим соусом.