Соковиті сосиски у хрусткому паніруванні нікого не залишать байдужим. Додайте до них улюблений соус – і перегляд серіалу або звичайний перекус подарують зовсім інші емоції, розповідає TikTok nisenitnitsia.

Цікаво Квас чи кефір: приготуйте дві версії окрошки й оберіть, яка смакує більше

Як приготувати міні корн-доги?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– сосиски;
– 200 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів молока;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– олія для смаження.

Ця закуска вражає усіх: дивіться відео

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Приготування:

  1. Ставимо олію в сотейнику розігріватися.
  2. Сосиски нанизуємо на шпажки.
  3. Змішуємо усі інгредієнти за допомогою блендера.
  4. Занурюємо кожну сосиску у суміш та смажимо до золотистості в олії.
  5. Подаємо з улюбленим соусом.