Если не хочется долго стоять за плитой после тяжелого и насыщенного дня – салат с макаронами станет для вас настоящим подарком. Он прост в приготовлении, не требует сложных ингредиентов и порадует замечательным вкусом, рассказывает TikTok mamadaughter.recipes.

Как приготовить вкусный постный салат с макаронами?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– фарфалле или любая другая паста;
– белокочанная капуста;
– кукуруза;
– постный майонез;
– зерна горчицы;
– чеснок;
– укроп;
– лимонный сок;
– соль;
– паприка;
– сухой чеснок.

Приготовление:

  1. Капусту шинкуем нашинковываем.
  2. Макароны отвариваем до готовности. Поливаем оливковым маслом, посыпаем паприкой, солим, перчим и немного выпекаем для приятного хруста.
  3. Постный майонез соединяем с горчицей, добавляем чеснок и специи добавляем чеснок и специи
  4. В капусту высыпаем кукурузу, макароны, заправляем и хорошо перемешиваем.

Как варить макароны, чтобы они не слипались?

Важнейшим правилом является использование большого количества воды: на каждые 100 граммов сухого продукта должно приходиться не менее 1 литра жидкости. Закладывать изделия следует исключительно в активный кипяток, который уже хорошо посолен, советует Tadar.

Когда вы бросаете макароны в недостаточно горячую воду или ее мало, температура в кастрюле стремительно падает, крахмал на поверхности теста выделяется интенсивнее, превращаясь в клейкую массу, которая и соединяет макароны между собой. Во время варки стоит постоянно помешивать макароны, особенно в первые 2 – 3 минуты, пока крахмал на их поверхности не стабилизируется.

Многие добавляют в воду масло, однако профессиональные повара советуют этого не делать, поскольку масляная пленка помешает соусу потом равномерно обволакивать пасту. Готовые макароны ни в коем случае не нужно промывать холодной водой, это разрешено только тогда, когда вы готовите холодный салат.

