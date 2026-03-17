Если не хочется долго стоять за плитой после тяжелого и насыщенного дня – салат с макаронами станет для вас настоящим подарком. Он прост в приготовлении, не требует сложных ингредиентов и порадует замечательным вкусом, рассказывает TikTok mamadaughter.recipes.
К теме Из обычной мивины – два салата: бюджетные рецепты на скорую руку
Как приготовить вкусный постный салат с макаронами?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– фарфалле или любая другая паста;
– белокочанная капуста;
– кукуруза;
– постный майонез;
– зерна горчицы;
– чеснок;
– укроп;
– лимонный сок;
– соль;
– паприка;
– сухой чеснок.
Готовим сытный салат за считанные минуты: видео
Приготовление:
- Капусту шинкуем нашинковываем.
- Макароны отвариваем до готовности. Поливаем оливковым маслом, посыпаем паприкой, солим, перчим и немного выпекаем для приятного хруста.
- Постный майонез соединяем с горчицей, добавляем чеснок и специи добавляем чеснок и специи
- В капусту высыпаем кукурузу, макароны, заправляем и хорошо перемешиваем.
Как варить макароны, чтобы они не слипались?
Важнейшим правилом является использование большого количества воды: на каждые 100 граммов сухого продукта должно приходиться не менее 1 литра жидкости. Закладывать изделия следует исключительно в активный кипяток, который уже хорошо посолен, советует Tadar.
Когда вы бросаете макароны в недостаточно горячую воду или ее мало, температура в кастрюле стремительно падает, крахмал на поверхности теста выделяется интенсивнее, превращаясь в клейкую массу, которая и соединяет макароны между собой. Во время варки стоит постоянно помешивать макароны, особенно в первые 2 – 3 минуты, пока крахмал на их поверхности не стабилизируется.
Многие добавляют в воду масло, однако профессиональные повара советуют этого не делать, поскольку масляная пленка помешает соусу потом равномерно обволакивать пасту. Готовые макароны ни в коем случае не нужно промывать холодной водой, это разрешено только тогда, когда вы готовите холодный салат.
Что вкусного приготовить?
Сохраните рецепт оригинальной творожной паски "Рафаэлло".
А еще точно стоит попробовать украинские луковники.