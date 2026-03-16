Луковичники – это одно из тех украинских блюд, рецепт которого передается из поколения в поколение. Неудивительно, что они стали такими популярными: затрат не требуют, а вкус дарят просто невероятный, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить луковые оладьи?

Время : 50 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов лука;

– 2 яйца;

– 100 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– пол чайной ложки соды (погашенной уксусом);

– пол чайной ложки черного перца;

– пол чайной ложки сухих трав.

Приготовление:

Для приготовления сочных луковых оладьев сначала очистите и промойте лук, после чего измельчите его как можно более мелким кубиком. К полученной массе добавьте яйца, соль, щепотку сахара и специи по собственному вкусу. Следующим этапом просейте внутрь муку вместе с содой, тщательно вымешайте смесь до однородного состояния и оставьте ее настояться в течение 10 минут, чтобы компоненты соединились. Жарьте блюдо на хорошо разогретой сковороде, поддерживая умеренный огонь, а готовый результат обязательно выкладывайте на бумажное полотенце, которое эффективно впитает лишний жир.

Как правильно гасить соду?

Чтобы сода действительно сработала как разрыхлитель, ее не стоит тушить просто в ложке над миской, как это часто делали раньше, рассказывает "Мир советов".

Когда вы капаете уксус на соду в воздухе, весь углекислый газ, который должен был бы поднимать тесто, просто выветривается. Правильнее смешивать соду с сухими ингредиентами (мукой), а кислый компонент (уксус, лимонный сок, кефир) добавлять к жидким составляющим.

В таком случае реакция выделения газа произойдет непосредственно внутри теста во время замешивания и выпекания, что сделает ваши пироги или оладьи максимально воздушными.

