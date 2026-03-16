Луковичники – это одно из тех украинских блюд, рецепт которого передается из поколения в поколение. Неудивительно, что они стали такими популярными: затрат не требуют, а вкус дарят просто невероятный, рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить луковые оладьи?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов лука;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки;
– 1 чайная ложка соли;
– пол чайной ложки соды (погашенной уксусом);
– пол чайной ложки черного перца;
– пол чайной ложки сухих трав.
Приготовление:
- Для приготовления сочных луковых оладьев сначала очистите и промойте лук, после чего измельчите его как можно более мелким кубиком.
- К полученной массе добавьте яйца, соль, щепотку сахара и специи по собственному вкусу.
- Следующим этапом просейте внутрь муку вместе с содой, тщательно вымешайте смесь до однородного состояния и оставьте ее настояться в течение 10 минут, чтобы компоненты соединились.
- Жарьте блюдо на хорошо разогретой сковороде, поддерживая умеренный огонь, а готовый результат обязательно выкладывайте на бумажное полотенце, которое эффективно впитает лишний жир.
Как правильно гасить соду?
Чтобы сода действительно сработала как разрыхлитель, ее не стоит тушить просто в ложке над миской, как это часто делали раньше, рассказывает "Мир советов".
Когда вы капаете уксус на соду в воздухе, весь углекислый газ, который должен был бы поднимать тесто, просто выветривается. Правильнее смешивать соду с сухими ингредиентами (мукой), а кислый компонент (уксус, лимонный сок, кефир) добавлять к жидким составляющим.
В таком случае реакция выделения газа произойдет непосредственно внутри теста во время замешивания и выпекания, что сделает ваши пироги или оладьи максимально воздушными.
