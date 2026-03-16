Цибуляники – це одна з тих українських страв, рецепт якої передається з покоління у покоління. Не дивно, що вони стали такими популярними: витрат не потребують, а смак дарують просто неймовірний, розповідає портал Cookpad.
Як приготувати цибуляники?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів цибулі;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– пів чайної ложки соди (погашеної оцтом);
– пів чайної ложки чорного перцю;
– пів чайної ложки сухих трав.
Приготування:
- Для приготування соковитих цибуляників спершу очистьте та промийте цибулю, після чого подрібніть її якомога дрібнішим кубиком.
- До отриманої маси додайте яйця, сіль, дрібку цукру та спеції за власним смаком.
- Наступним етапом просійте всередину борошно разом із содою, ретельно вимішайте суміш до однорідного стану та залиште її настоятися протягом 10 хвилин, щоб компоненти з’єдналися.
- Смажте страву на добре розігрітій пательні, підтримуючи помірний вогонь, а готовий результат обов'язково викладайте на паперовий рушник, який ефективно вбере зайвий жир.
Як правильно гасити соду?
Щоб сода справді спрацювала як розпушувач, її не варто гасити просто у ложці над мискою, як це часто робили раніше, розповідає "Світ порад".
Коли ви капаєте оцет на соду в повітрі, весь вуглекислий газ, який мав би піднімати тісто, просто вивітрюється. Правильніше змішувати соду з сухими інгредієнтами (борошном), а кислий компонент (оцет, лимонний сік, кефір) додавати до рідких складників.
У такому разі реакція виділення газу відбудеться безпосередньо всередині тіста під час замішування та випікання, що зробить ваші пироги чи оладки максимально пухкими.
