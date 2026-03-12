Домашній маринад дозволяє одразу відрегулювати смак – додати більше гірчиці, часнику чи спецій. А вже готові печериці легко використати не лише як закуску, а й як основу для швидкого салату, повідомляє Kruchkov.

Як приготувати мариновані печериці вдома?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць;

– 50 мілілітрів води;

– 50 мілілітрів оцту 6%;

– 50 мілілітрів олії;

– 2 столові ложки гірчиці в зернах;

– 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– перець горошком до смаку;

– лавровий лист до смаку.

Маринуємо печериці швидко та смачно: рецепт

Приготування:

Печериці добре промийте від бруду. Для цього залийте їх водою, за бажанням додайте трохи борошна, промийте, злийте брудну воду, а потім ще раз промийте гриби чистою водою. Перекладіть печериці в миску. У каструлю влийте воду, оцет і олію, додайте гірчицю в зернах, перець горошком, лавровий лист, часник, цукор і сіль. Викладіть у маринад гриби та поставте на вогонь. Перемішуйте, доки печериці не почнуть віддавати сік. Коли рідини побільшає і вона закипить, проваріть гриби ще 7 – 8 хвилин. Потім вимкніть вогонь, дочекайтеся охолодження, перекладіть печериці в ємність, залийте маринадом і залиште на ніч у холодильнику.

Як приготувати салат з маринованими печерицями?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 відварене куряче філе;

– 160 грамів твердого сиру;

– 1 банка маринованих печериць;

– 3 помідори;

– 1 столова ложка французької гірчиці;

– майонез до смаку;

– сухарики зі сметаною та зеленню до смаку.

Робимо салат, який ви полюбите: відео

Приготування:

Відварене куряче філе наріжте шматочками. Твердий сир наріжте кубиками. Мариновані печериці, якщо вони маленькі, можна залишити цілими, а більші – розрізати навпіл. Перед тим, як нарізати помідори, заберіть із них м’яку серединку, щоб салат не пустив зайву рідину. З’єднайте куряче філе, сир, печериці та помідори, додайте французьку гірчицю, сухарики зі сметаною та зеленню, а потім заправте майонезом. Перемішуйте салат безпосередньо перед подачею, щоб сухарики залишалися хрусткими.

