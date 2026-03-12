Домашний маринад позволяет сразу отрегулировать вкус – добавить больше горчицы, чеснока или специй. А уже готовые шампиньоны легко использовать не только как закуску, но и как основу для быстрого салата, сообщает Kruchkov.
Как приготовить маринованные шампиньоны дома?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм шампиньонов;
– 50 миллилитров воды;
– 50 миллилитров уксуса 6%;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 2 столовые ложки горчицы в зернах;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– перец горошком по вкусу;
– лавровый лист по вкусу.
Маринуем шампиньоны быстро и вкусно: рецепт
Приготовление:
- Шампиньоны хорошо промойте от грязи. Для этого залейте их водой, по желанию добавьте немного муки, промойте, слейте грязную воду, а затем еще раз промойте грибы чистой водой.
- Переложите шампиньоны в миску. В кастрюлю влейте воду, уксус и масло, добавьте горчицу в зернах, перец горошком, лавровый лист, чеснок, сахар и соль.
- Выложите в маринад грибы и поставьте на огонь. Перемешивайте, пока шампиньоны не начнут отдавать сок. Когда жидкости станет больше и она закипит, проварите грибы еще 7 – 8 минут.
- Затем выключите огонь, дождитесь остывания, переложите шампиньоны в емкость, залейте маринадом и оставьте на ночь в холодильнике.
Как приготовить салат с маринованными шампиньонами?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 отварное куриное филе;
– 160 граммов твердого сыра;
– 1 банка маринованных шампиньонов;
– 3 помидора;
– 1 столовая ложка французской горчицы;
– майонез по вкусу;
– сухарики со сметаной и зеленью по вкусу.
Делаем салат, который вы полюбите: видео
Приготовление:
- Отварное куриное филе нарежьте кусочками. Твердый сыр нарежьте кубиками.
- Маринованные шампиньоны, если они маленькие, можно оставить целыми, а более крупные – разрезать пополам.
- Перед тем, как нарезать помидоры, уберите из них мягкую серединку, чтобы салат не пустил лишнюю жидкость.
- Соедините куриное филе, сыр, шампиньоны и помидоры, добавьте французскую горчицу, сухарики со сметаной и зеленью, а затем заправьте майонезом.
- Перемешивайте салат непосредственно перед подачей, чтобы сухарики оставались хрустящими.
