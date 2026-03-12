Домашний маринад позволяет сразу отрегулировать вкус – добавить больше горчицы, чеснока или специй. А уже готовые шампиньоны легко использовать не только как закуску, но и как основу для быстрого салата, сообщает Kruchkov.

Как приготовить маринованные шампиньоны дома?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм шампиньонов;

– 50 миллилитров воды;

– 50 миллилитров уксуса 6%;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки горчицы в зернах;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– перец горошком по вкусу;

– лавровый лист по вкусу.

Маринуем шампиньоны быстро и вкусно: рецепт

Приготовление:

Шампиньоны хорошо промойте от грязи. Для этого залейте их водой, по желанию добавьте немного муки, промойте, слейте грязную воду, а затем еще раз промойте грибы чистой водой. Переложите шампиньоны в миску. В кастрюлю влейте воду, уксус и масло, добавьте горчицу в зернах, перец горошком, лавровый лист, чеснок, сахар и соль. Выложите в маринад грибы и поставьте на огонь. Перемешивайте, пока шампиньоны не начнут отдавать сок. Когда жидкости станет больше и она закипит, проварите грибы еще 7 – 8 минут. Затем выключите огонь, дождитесь остывания, переложите шампиньоны в емкость, залейте маринадом и оставьте на ночь в холодильнике.

Как приготовить салат с маринованными шампиньонами?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 отварное куриное филе;

– 160 граммов твердого сыра;

– 1 банка маринованных шампиньонов;

– 3 помидора;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– майонез по вкусу;

– сухарики со сметаной и зеленью по вкусу.

Приготовление:

Отварное куриное филе нарежьте кусочками. Твердый сыр нарежьте кубиками. Маринованные шампиньоны, если они маленькие, можно оставить целыми, а более крупные – разрезать пополам. Перед тем, как нарезать помидоры, уберите из них мягкую серединку, чтобы салат не пустил лишнюю жидкость. Соедините куриное филе, сыр, шампиньоны и помидоры, добавьте французскую горчицу, сухарики со сметаной и зеленью, а затем заправьте майонезом. Перемешивайте салат непосредственно перед подачей, чтобы сухарики оставались хрустящими.

