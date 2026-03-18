Курка та гриби – це чудовий дует, який завжди вирізняється гармонійним поєднанням. Додаємо кілька інгредієнтів – і отримуємо неймовірно красивий та смачний весняний салат, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати смачний салат "Березень"?

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів вареного або копченого курячого філе;

– 200 грамів маринованих печериць;

– 4 варені яйця;

– 130 грамів твердого сиру;

– майонез;

– сіль та перець до смаку;

– 1 свіжий огірок;

– 1 цибуля;

– 1 чайна ложка цукру та солі (для маринування цибулі)

– 2 чайні ложки оцту (для маринування цибулі);

– трішки води.

Чудовий весняний салат / Фото "Господинька"

Приготування:

Дрібно нашаткуйте цибулю та замаринуйте у суміші води, оцту, солі та цукру. Після цього викиньте на сито, щоб позбутися зайвої води. Поки цибуля набуває гостроти, подрібніть відварену курячу грудку та мариновані гриби, а варені яйця наріжте кубиками. Додайте щедру порцію натертого твердого сиру, підготовлену цибулю та заправте все майонезом, приправивши сіллю й перцем до смаку. Ретельно вимішайте масу до однорідності та перекладіть у красиву сервірувальну тарілку. Для ефектного вигляду прикрасьте поверхню тонкими слайсами свіжого огірка.

На що звертати увагу при купівлі копченої курятини?

При виборі копченого курячого філе першим ділом дивіться на колір та поверхню м'яса. Якісний продукт, копчений натуральним димом, має приємний золотисто-коричневий або світло-горіховий відтінок. Якщо ж філе виглядає надто яскравим, помаранчевим або має неприродний червонуватий блиск, це пряма ознака використання "рідкого диму" та барвників, підказує Wprost.

Поверхня має бути сухою та пружною. Якщо м'ясо слизьке або під пакуванням зібралося багато рідини, це свідчить про порушення технології зберігання або спробу збільшити вагу продукту за допомогою розсолів.

Запах має бути делікатним, із легкими нотками деревини та диму. Різкий хімічний аромат часто маскує початок псування продукту.

