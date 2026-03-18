Курица и грибы – это замечательный дуэт, который всегда отличается гармоничным сочетанием. Добавляем несколько ингредиентов – и получаем невероятно красивый и вкусный весенний салат, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусный салат "Март"?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов вареного или копченого куриного филе;

– 200 граммов маринованных шампиньонов;

– 4 вареных яйца;

– 130 граммов твердого сыра;

– майонез;

– соль и перец по вкусу;

– 1 свежий огурец;

– 1 лук;

– 1 чайная ложка сахара и соли (для маринования лука)

– 2 чайные ложки уксуса (для маринования лука);

– немного воды.

Замечательный весенний салат / Фото "Господинька"

Приготовление:

Мелко нашинкуйте лук и замаринуйте в смеси воды, уксуса, соли и сахара. После этого выбросьте на сито, чтобы избавиться от лишней воды. Пока лук приобретает остроту, измельчите отваренную куриную грудку и маринованные грибы, а вареные яйца нарежьте кубиками. Добавьте щедрую порцию натертого твердого сыра, подготовленный лук и заправьте все майонезом, приправив солью и перцем по вкусу. Тщательно вымешайте массу до однородности и переложите в красивую сервировочную тарелку. Для эффектного вида украсьте поверхность тонкими слайсами свежего огурца.

На что обращать внимание при покупке копченой курятины?

При выборе копченого куриного филе первым делом смотрите на цвет и поверхность мяса. Качественный продукт, копченый натуральным дымом, имеет приятный золотисто-коричневый или светло-ореховый оттенок. Если же филе выглядит слишком ярким, оранжевым или имеет неестественный красноватый блеск, это прямой признак использования "жидкого дыма" и красителей, подсказывает Wprost.

Поверхность должна быть сухой и упругой. Если мясо скользкое или под упаковкой собралось много жидкости, это свидетельствует о нарушении технологии хранения или попытке увеличить вес продукта с помощью рассолов.

Запах должен быть деликатным, с легкими нотками древесины и дыма. Резкий химический аромат часто маскирует начало порчи продукта.

