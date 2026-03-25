Вибір на будь-який смак: ніжне желе, білковий крем або знайома з дитинства "Корівка". Перед Великоднем такі десерти особливо доречні, розповідає ютуб-канал Onyshkevychi.
Як приготувати хрусткі вафлі з кремом із цукерок "Корівка"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів цукерок "Корівка";
– 180 грамів вершкового масла;
– 8 вафель.
Робимо знайомий десерт на новий лад: відео
Приготування:
- Вершкове масло з’єднайте з цукерками в сотейнику з товстим дном або на сковорідці.
- Поставте на повільний вогонь і, постійно помішуючи, розтопіть до однорідної маси. Коли карамель почне кипіти, відставте її вбік приблизно на 3 хвилини, а потім знову добре перемішайте.
- Надалі періодично помішуйте масу, щоб масло не відділялося.
- Поки карамель гаряча, починайте збирати вафельний торт. На один шар використовуйте приблизно 3 столові ложки маси, розподіляючи її так, щоб вона заповнила пори вафель.
- Залишки зручно знімати кондитерським шпателем або широким ножем. Так само перемажте всі вафельні коржі.
- Після цього викладіть останній корж, поставте зверху прес і залиште приблизно на 30 хвилин.
- Готовий торт за бажанням можна прикрасити.
Як приготувати зефірні вафлі?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 квадратні вафлі;
– 3 пакети желе;
– 300 мілілітрів кип’ятку.
Таких вафель ви ще не робили: відео
Приготування:
- Форму розміром 30 × 18 × 8 сантиметрів застеліть пергаментом.
- Якщо є потреба, пергамент можна злегка змастити олією. Квадратні вафлі обріжте за розміром форми, щоб вийшло 4 однакові вафельні листи. Желe з пакетів пересипте в окремі миски й кожне залийте 100 мілілітрами кип’ятку. Добре перемішайте, щоб желе повністю розчинилося.
- Якщо маса розчиняється погано, її можна трохи підігріти в мікрохвильовці й знову перемішати. Залиште желе охолонути до кімнатної температури. Потім по черзі збийте кожен вид желе до утворення пишної пінистої маси, яка збільшиться в об’ємі.
- Одразу викладіть перший збитий шар у підготовлену форму на вафлю й рівномірно розподіліть. Зверху покладіть вафельний лист і злегка притисніть, щоб маса схопилася з вафлею.
- Так само сформуйте наступні шари, щоразу чергуючи збиту желейну масу з вафлею. Працювати потрібно швидко, бо збите желе досить швидко густіє.
- Зверху накрийте останнім вафельним шаром і поставте торт у холодильник приблизно на 1,5 години, щоб маса добре стабілізувалася.
Як приготувати вафлі з білковим кремом?
Ці вафлі з TikTok lidusichka1993 мають усі шанси стати вашими улюбленими.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 150 грамів розтопленого вершкового масла;
– 150 грамів борошна;
– 1 чайну ложку ванільного цукру;
– дрібку солі;
– 3 білки;
– 180 грамів цукру;
– 60 мілілітрів води;
– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти або 1 чайну ложку лимонного соку;
– ваніль за бажанням.
Приготування:
- Спочатку приготуйте вафлі. Яйця збийте з цукром до світлої маси, додайте розтоплене, але не гаряче вершкове масло.
- Потім всипте ванільний цукор, дрібку солі та просіяне борошно, після чого перемішайте до гладкого тіста консистенції густої сметани. Випікайте вафлі у вафельниці до золотистого кольору. Гарячі вафлі одразу скручуйте в трубочки, бо після охолодження вони стануть крихкими.
- Далі приготуйте білковий заварний крем. У сотейнику змішайте цукор і воду, поставте на середній вогонь і варіть сироп 4 – 6 хвилин після закипання. Поки сироп вариться, білки збийте з лимонною кислотою або лимонним соком до м’яких піків.
- Гарячий сироп вливайте в білки тонкою цівкою, не припиняючи збивати. Після цього збивайте ще 5 – 7 хвилин, доки крем не стане густим, блискучим і не почне добре тримати форму.
- Охолоджені трубочки наповніть кремом за допомогою кондитерського мішка. Щоб вони залишалися хрумкими, наповнюйте їх кремом безпосередньо перед подачею.
