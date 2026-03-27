Смаження риби виглядає елементарним завданням, але на практиці часто виникають проблеми. М’ясо прилипає до пательні, розвалюється при спробі його перевернути, а замість хрусткої скоринки виходить тушкована маса. Як цього уникнути – розповідає портал Przepisy.

Навіщо натирати рибу цукром?

Використання цукру запускає два ключові процеси – карамелізацію та реакцію Майяра. Цукор миттєво плавиться, створюючи тонку золотисту глазур, яка "запечатує" всі соки всередині філе. Це не дозволяє рибі пересохнути, роблячи її неймовірно ніжною.

Смажена риба

Фото Pixabay

Крім того, цукор працює як підсилювач смаку: він нівелює можливу гіркоту, балансує сіль та підкреслює природний аромат продукту.

Як правильно посмажити рибу з цукром?

Спочатку ретельно промокніть філе паперовими рушниками, щоб прибрати всю зайву вологу. Зробіть суміш: змішайте сіль та цукор у пропорції 2:1, за бажанням додайте дрібку паприки або чорного перцю, розповідає Pysznosci.

Легким шаром притрусіть рибу отриманою сумішшю з усіх боків. Пам'ятайте, що шар має бути ледь помітним.

Тепер покладіть рибу на добре розігріту сковорідку з олією. Готуйте на середньому вогні, щоб цукор не згорів, а поступово перетворився на апетитну карамель. Уникайте занадто високих температур, інакше замість золотистого кольору ви отримаєте чорну гірку скоринку.

