Цей десерт з першої спроби увійде до вашого списку улюблених смаколиків. Він смачніший за традиційні торти, але потребує в рази менше старання та клопотів, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати рулет з кремом?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
бісквіт:
– 180 грамів меду;
– дрібка солі;
– 50 мілілітрів олії;
– 220 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 60 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
крем:
– 300 грамів сметани;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 3 – 4 столові ложки цукрової пудри;
– волоські горіхи.
Десерт, який не потребує зусиль / Фото "Випічка та кулінарія"
Приготування:
- Мед розтоплюємо у сотейнику, додаємо цукор, олію, сіль та соду і варимо, поки мед не стане бурштинового кольору. Відставляємо охолодитися.
- Збиваємо яйця до пишної піни, додаємо медову масу, просіюємо борошно та замішуємо тісто.
- Виливаємо на пергамент та випікаємо 12 хвилин при 180 градусах.
- Краї бісквіта обрізаємо і перебиваємо у крихту для прикраси.
- Сметану збиваємо з вершковим сиром. Додаємо цукрову пудру та змащуємо до однорідності.
- Наносимо крем на бісквіт, додаємо горішки. Загортаємо рулет та прикрашаємо крихтою.
- За бажанням можна полити цівкою топленого шоколаду.
- Ставимо у холодильник, щоб рулет гарно просочився.
Навіщо додавати олію у тісто для бісквіта?
Додавання рослинної олії у бісквітне тісто кардинально змінює його текстуру, роблячи м’якуш більш вологим та еластичним. На відміну від класичного бісквіта, який складається лише з яєць, цукру та борошна і часто виходить сухуватим, варіант із олією довше залишається свіжим і не черствіє, розповідає Smakosze.
Жир обволікає нитки глютену, перешкоджаючи їхньому надмірному зчепленню, завдяки чому готовий корж виходить ніжно-пористим і буквально тане в роті навіть без додаткового просочування сиропом. Олія також допомагає випічці краще переносити охолодження в холодильнику: на відміну від вершкового масла, вона не застигає до твердого стану, тому десерт залишається м’яким навіть відразу після подачі з холоду.
