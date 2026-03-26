Цей десерт з першої спроби увійде до вашого списку улюблених смаколиків. Він смачніший за традиційні торти, але потребує в рази менше старання та клопотів, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати рулет з кремом?

Час : 40 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

бісквіт:

– 180 грамів меду;

– дрібка солі;

– 50 мілілітрів олії;

– 220 грамів борошна;

– 3 яйця;

– 60 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

крем:

– 300 грамів сметани;

– 150 грамів вершкового сиру;

– 3 – 4 столові ложки цукрової пудри;

– волоські горіхи.

Десерт, який не потребує зусиль / Фото "Випічка та кулінарія"

Приготування:

Мед розтоплюємо у сотейнику, додаємо цукор, олію, сіль та соду і варимо, поки мед не стане бурштинового кольору. Відставляємо охолодитися. Збиваємо яйця до пишної піни, додаємо медову масу, просіюємо борошно та замішуємо тісто. Виливаємо на пергамент та випікаємо 12 хвилин при 180 градусах. Краї бісквіта обрізаємо і перебиваємо у крихту для прикраси. Сметану збиваємо з вершковим сиром. Додаємо цукрову пудру та змащуємо до однорідності. Наносимо крем на бісквіт, додаємо горішки. Загортаємо рулет та прикрашаємо крихтою. За бажанням можна полити цівкою топленого шоколаду. Ставимо у холодильник, щоб рулет гарно просочився.

Навіщо додавати олію у тісто для бісквіта?

Додавання рослинної олії у бісквітне тісто кардинально змінює його текстуру, роблячи м’якуш більш вологим та еластичним. На відміну від класичного бісквіта, який складається лише з яєць, цукру та борошна і часто виходить сухуватим, варіант із олією довше залишається свіжим і не черствіє, розповідає Smakosze.

Жир обволікає нитки глютену, перешкоджаючи їхньому надмірному зчепленню, завдяки чому готовий корж виходить ніжно-пористим і буквально тане в роті навіть без додаткового просочування сиропом. Олія також допомагає випічці краще переносити охолодження в холодильнику: на відміну від вершкового масла, вона не застигає до твердого стану, тому десерт залишається м’яким навіть відразу після подачі з холоду.

