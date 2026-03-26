Этот десерт с первой попытки войдет в ваш список любимых лакомств. Он вкуснее традиционных тортов, но требует в разы меньше стараний и хлопот, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить рулет с кремом?

Порций: 6

Ингредиенты:

бисквит:

– 180 граммов меда;

– щепотка соли;

– 50 миллилитров масла;

– 220 граммов муки;

– 3 яйца;

– 60 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды;

крем:

– 300 граммов сметаны;

– 150 граммов сливочного сыра;

– 3 – 4 столовые ложки сахарной пудры;

– грецкие орехи.

Десерт, который не требует усилий / Фото "Выпечка и кулинария"

Приготовление:

Мед растапливаем в сотейнике, добавляем сахар, масло, соль и соду и варим, пока мед не станет янтарного цвета. Отставляем охладиться. Взбиваем яйца до пышной пены, добавляем медовую массу, просеиваем муку и замешиваем тесто. Выливаем на пергамент и выпекаем 12 минут при 180 градусах. Края бисквита обрезаем и перебиваем в крошку для украшения. Сметану взбиваем со сливочным сыром. Добавляем сахарную пудру и смазываем до однородности. Наносим крем на бисквит, добавляем орешки. Заворачиваем рулет и украшаем крошкой. По желанию можно полить струйкой топленого шоколада. Ставим в холодильник, чтобы рулет хорошо пропитался.

Зачем добавлять масло в тесто для бисквита?

Добавление растительного масла в бисквитное тесто кардинально меняет его текстуру, делая мякиш более влажным и эластичным. В отличие от классического бисквита, который состоит только из яиц, сахара и муки и часто получается суховатым, вариант с маслом дольше остается свежим и не черствеет, рассказывает Smakosze.

Жир обволакивает нити глютена, препятствуя их чрезмерному сцеплению, благодаря чему готовый корж получается нежно-пористым и буквально тает во рту даже без дополнительной пропитки сиропом. Масло также помогает выпечке лучше переносить охлаждение в холодильнике: в отличие от сливочного масла, оно не застывает до твердого состояния, поэтому десерт остается мягким даже сразу после подачи из холода.

