Котлети з начинкою можна готувати не лише по-київськи. Можна піти значно легшим шляхом та отримати точно не гірший результат, розповідає переможниця шоу "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму TikTok.

Як приготувати соковиті котлети з начинкою?

Час : 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 650 грамів курячого фаршу;

– 1 яйце;

– 70 мілілітрів вершків;

– 3 столові ложки панірувальних сухарів;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– овочева приправа;

начинка:

– 3 – 4 варені яйця;

– 80 – 90 грамів вершкового сиру;

– 40 грамів вершкового масла;

– невеликий пучок кропу або петрушки;

– дрібка солі.

Робимо котлетки з переможницею "МастерШеф": відео

Приготування:

Візьміть курячий фарш, додайте до нього яйце, вершки та панірувальні сухарі для м'якості. Ріпчасту цибулю натріть на дрібній тертці, обов’язково відіжміть зайву рідину та покладіть овочеву масу разом із подрібненим часником до м'яса. Всипте улюблені спеції, ретельно вимішайте фарш до однорідності та поставте його в холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб сухарі увібрали вологу. Поки м'ясо відпочиває, підготуйте начинку: заздалегідь зварені яйця дрібно покришіть, з’єднайте їх із вершковим сиром та розм'якшеним маслом. Додайте пучок подрібненої зелені, дрібку солі та добре перемішайте масу до стану пасти. Для кожної котлети візьміть приблизно 80 грамів фаршу, всередину покладіть повну чайну ложку начинки та акуратно загорніть. Під час ліплення змащуйте руки водою з олією, щоб фарш не прилипав. Викладіть заготовки на деко з пергаментом, за допомогою ножа надайте їм ідеальної форми та поставте ненадовго в морозилку, щоб вони краще трималися на пательні. Покладіть котлети на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажуйте орієнтовно по 4 хвилини з кожного боку до рум’яності. Після цього зменште вогонь, накрийтe кришкою і доведіть до готовності ще протягом 5 – 6 хвилин. Подавайте цю смакоту з повітряним картопляним пюре та хрустким солоним огірком.

Як вибрати якісний курячий фарш?

Найперше звертайте увагу на його колір та консистенцію. Якісний свіжий продукт має бути ніжно-рожевим, без сірих чи жовтуватих плям, які свідчать про залежаність м'яса, наголошує Onet.

Структура повинна бути зернистою, де чітко видно перекручені волокна м'язів. Якщо фарш нагадує однорідну пасту або занадто рідке пюре, це може означати, що до нього додали багато шкіри, жиру або навіть льоду для збільшення ваги, що зробить ваші котлети водянистими.

Свіжа курятина має ледь вловимий, нейтральний аромат, тому будь-який різкий або кислуватий запах – це привід відмовитися від покупки. Зверніть увагу, щоб на дні пакування не було багато каламутного соку, адже це ознака того, що фарш був попередньо заморожений.

