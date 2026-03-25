Вдалий базовий рецепт варто мати під рукою, навіть якщо склад у ньому максимально простий. Цей варіант тіста зручний тим, що не потребує складних продуктів і довгого приготування, повідомляють на ютуб-каналі "Смакуй зі мною".
Як приготувати тісто на пельмені?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 чайну ложку солі;
– 2 столові ложки олії;
– 1 склянку води;
– борошно за потреби.
Робимо ідеальне тісто на пельмені: відео
Приготування:
- У мисці з’єднайте яйце, сіль, олію та воду, після чого добре перемішайте до однорідності.
- Потім поступово підсипайте борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою, а далі руками.
- Вимішуйте його до м’якої та еластичної консистенції, щоб воно не липло до рук, але залишалося ніжним. За потреби додайте ще трохи борошна або води.
- Готове тісто накрийте й залиште відпочити на 20 – 30 хвилин, щоб воно стало більш податливим у роботі.
- Після цього розкачайте його, сформуйте пельмені вручну або за допомогою пельменниці й варіть у підсоленій воді до готовності.
Чому пельмені злипаються?
Найпоширеніша причина – замало води. Якщо пельмені варяться в тісній каструлі, їм банально немає де рухатися, пише Ukr.media. Вони стикаються, крохмаль на поверхні швидко розм’якшується, і замість окремих акуратних штук виходить один великий клубок. Також важливо, щоб вода встигла нормально закипіти.
Якщо кинути пельмені в ледь гарячу або недостатньо киплячу воду, тісто починає повільно розмокати зовні ще до того, як поверхня "схопиться". Саме тоді вони дуже легко прилипають і до дна, і одне до одного.
Ще один момент – їх не перемішали на початку. Перші хвилини після потрапляння у воду вирішальні. Саме тоді пельмені найбільш "уразливі". Якщо залишити їх без руху, частина осяде на дно, частина стиснеться між собою, і далі процес уже піде не в той бік.
