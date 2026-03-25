Вдалий базовий рецепт варто мати під рукою, навіть якщо склад у ньому максимально простий. Цей варіант тіста зручний тим, що не потребує складних продуктів і довгого приготування, повідомляють на ютуб-каналі "Смакуй зі мною".

Цікаво Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк

Як приготувати тісто на пельмені?

Час : 45 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 1 чайну ложку солі;

– 2 столові ложки олії;

– 1 склянку води;

– борошно за потреби.

Робимо ідеальне тісто на пельмені: відео

Приготування:

У мисці з’єднайте яйце, сіль, олію та воду, після чого добре перемішайте до однорідності. Потім поступово підсипайте борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою, а далі руками. Вимішуйте його до м’якої та еластичної консистенції, щоб воно не липло до рук, але залишалося ніжним. За потреби додайте ще трохи борошна або води. Готове тісто накрийте й залиште відпочити на 20 – 30 хвилин, щоб воно стало більш податливим у роботі. Після цього розкачайте його, сформуйте пельмені вручну або за допомогою пельменниці й варіть у підсоленій воді до готовності.

Чому пельмені злипаються?

Найпоширеніша причина – замало води. Якщо пельмені варяться в тісній каструлі, їм банально немає де рухатися, пише Ukr.media. Вони стикаються, крохмаль на поверхні швидко розм’якшується, і замість окремих акуратних штук виходить один великий клубок. Також важливо, щоб вода встигла нормально закипіти.

Якщо кинути пельмені в ледь гарячу або недостатньо киплячу воду, тісто починає повільно розмокати зовні ще до того, як поверхня "схопиться". Саме тоді вони дуже легко прилипають і до дна, і одне до одного.

Ще один момент – їх не перемішали на початку. Перші хвилини після потрапляння у воду вирішальні. Саме тоді пельмені найбільш "уразливі". Якщо залишити їх без руху, частина осяде на дно, частина стиснеться між собою, і далі процес уже піде не в той бік.

