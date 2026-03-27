Жарка рыбы выглядит элементарной задачей, но на практике часто возникают проблемы. Мясо прилипает к сковороде, разваливается при попытке его перевернуть, а вместо хрустящей корочки получается тушеная масса. Как этого избежать – рассказывает портал Przepisy.

Зачем натирать рыбу сахаром?

Использование сахара запускает два ключевых процесса – карамелизацию и реакцию Майяра. Сахар мгновенно плавится, создавая тонкую золотистую глазурь, которая "запечатывает" все соки внутри филе. Это не позволяет рыбе пересохнуть, делая ее невероятно нежной.

Фото Pixabay

Кроме того, сахар работает как усилитель вкуса: он нивелирует возможную горечь, балансирует соль и подчеркивает естественный аромат продукта.

Как правильно пожарить рыбу с сахаром?

Сначала тщательно промокните филе бумажными полотенцами, чтобы убрать всю лишнюю влагу. Сделайте смесь: смешайте соль и сахар в пропорции 2:1, по желанию добавьте щепотку паприки или черного перца, рассказывает Pysznosci.

Легким слоем притрусите рыбу полученной смесью со всех сторон. Помните, что слой должен быть едва заметным.

Теперь положите рыбу на хорошо разогретую сковородку с маслом. Готовьте на среднем огне, чтобы сахар не сгорел, а постепенно превратился в аппетитную карамель. Избегайте слишком высоких температур, иначе вместо золотистого цвета вы получите черную горькую корочку.

