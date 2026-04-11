Як зазначають досвідчені кулінари, краще буде зберігатися та випічка, для приготування якої використовували сухі дріжджі. Але є методи, які дозволяють суттєво продовжити термін мʼякості будь-якої великодньої випічки, розповідає "РБК-Україна".

Як треба зберігати паску?

У випадку, коли випікання відбувалося в одноразових паперових місткостях, фахівці наполегливо рекомендують не знімати їх до самого моменту подачі на стіл. Папір створює додатковий захисний шар, який перешкоджає інтенсивному випаровуванню вологи та не дає здоби швидко перетворюватися на сухар.

Ваша паска буде свіжою довго / Фото "Господинька"

Крім того, готову паску, що вже повністю позбулася внутрішнього тепла, можна дбайливо обгорнути аркушем білого паперу або використати для цього чисту текстильну серветку. Це дозволить випічці "дихати", водночас утримуючи її внутрішню текстуру ніжною.

Чи можна зберігати паску у пакеті?

Так, звичайний поліетиленовий пакет – чудовий спосіб зберегти великодню випічку мʼякою, розповідає "Фокус".

Треба помістити в нього виріб і щільно закрити, обмеживши потрапляння кисню, це суттєво загальмує процес черствіння. Також важливо дотримуватися правила "товарного сусідства": паску не варто класти поруч зі звичайним хлібом. А ще у пакеті з паскою точно не місце іншим продуктам.

