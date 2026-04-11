Как отмечают опытные кулинары, лучше будет храниться та выпечка, для приготовления которой использовали сухие дрожжи. Но есть методы, которые позволяют существенно продлить срок мягкости любой пасхальной выпечки, рассказывает "РБК-Украина".

Как надо хранить кулич?

В случае, когда выпекание происходило в одноразовых бумажных емкостях, специалисты настоятельно рекомендуют не снимать их до самого момента подачи на стол. Бумага создает дополнительный защитный слой, который препятствует интенсивному испарению влаги и не дает сдобе быстро превращаться в сухарь.

Ваш кулич будет свежим долго / Фото "Господинька"

Кроме того, готовую пасху, что уже полностью избавилась от внутреннего тепла, можно бережно обернуть листом белой бумаги или использовать для этого чистую текстильную салфетку. Это позволит выпечке "дышать", одновременно удерживая ее внутреннюю текстуру нежной.

Можно ли хранить кулич в пакете?

Да, обычный полиэтиленовый пакет – отличный способ сохранить пасхальную выпечку мягкой, рассказывает "Фокус".

Надо поместить в него изделие и плотно закрыть, ограничив попадание кислорода, это существенно затормозит процесс черствения. Также важно соблюдать правило "товарного соседства": кулич не стоит класть рядом с обычным хлебом. А еще в пакете с куличом точно не место другим продуктам.

