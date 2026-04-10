Соленый кулич с ветчиной и сыром – это прекрасная возможность "запрыгнуть в последний вагон" с пасхальными приготовлениями и совместить любимые вкусы. Как сделать это просто и без хлопот – рассказывает TikTok yummy.lera.
Читайте также Секреты львовских хозяек: когда нужно смазывать пасху яйцом
Как быстро приготовить пасху?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
опара:
– 100 миллилитров теплого молока;
– 8 граммов сухих дрожжей 8 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 7 – 8 столовых ложек муки;
творожное тесто:
– 2 яйца;
– 2 желтка;
– 50 граммов сахара;
– 1 чайная ложка сахара;
– 300 граммов творога кисломолочного сыра;
– 100 граммов сливочного масла;
– готовая опара;
– 600 граммов муки;
– 150 граммов твердого сыра;
– 150 граммов ветчины;
начинка:
– 350 граммов крем-сыра;
– 50 миллилитров сливок;
– 100 граммов твердого сыра;
– зелень;
глазурь:
– 25 граммов сливочного масла;
– 75 миллилитров сливок;
– 150 граммов сыра;
– куркума.
Пасха, которая спасет в последний момент: видео
Приготовление:
- Сначала активируйте дрожжи, смешав составляющие для опары и оставив их в тепле на 15 минут.
- Для творожного теста соедините яйца, желтки, сахар, соль, мягкий сыр и сливочное масло миксером на низких оборотах, после чего влейте опару и постепенно вмешайте муку до получения эластичной, слегка липкой массы.
- После полуторачасового отдыха в тепле обомните тесто, разделите на три части и вмешайте внутрь кубики ветчины и твердого сыра.
- Сформированные порции выложите в формы, дайте им подняться в течение 30 минут, смажьте яично-молочной смесью и выпекайте при 170 градусов около получаса.
- Для начинки взбейте сливки с крем-сыром до густоты, добавьте тертый сыр и зелень, а затем наполните этой смесью полости внутри куличей, предварительно срезав верхушки и вынув часть мякиша.
- Финальным штрихом станет золотистая глазурь из растопленного масла, сливок, сыра и щепотки куркумы, которой следует полить готовую выпечку, украсив ее кусочками жареного бекона и свежим луком.
Традиционные продукты для пасхальной корзины
Для наполнения пасхальной корзины рекомендуется выбирать продукты, которые хорошо хранятся при комнатной температуре и составляют полноценный холодный обед. Основным элементом является кулич и сваренные вкрутую яйца, рассказывает "Терен".
Из мясных изделий лучше всего подходят запеченная буженина, подкопченная домашняя колбаса и кусок сала. Дополнительно стоит положить корень свежего хрена и небольшую солонку, которые традиционно используются как приправы к мясу и яйцам. Также часто добавляют порционное сливочное масло и грудку твердого или домашнего сыра.
Какие рецепты попробовать?
Эта ветчина способна сделать ваш праздник незабываемым.
А еще пригодиться может стать нежный рулет с маком по бабушкиному рецепту.