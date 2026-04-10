Соленый кулич с ветчиной и сыром – это прекрасная возможность "запрыгнуть в последний вагон" с пасхальными приготовлениями и совместить любимые вкусы. Как сделать это просто и без хлопот – рассказывает TikTok yummy.lera.

Как быстро приготовить пасху?

Время : 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

опара:

– 100 миллилитров теплого молока;

– 8 граммов сухих дрожжей 8 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 7 – 8 столовых ложек муки;

творожное тесто:

– 2 яйца;

– 2 желтка;

– 50 граммов сахара;

– 1 чайная ложка сахара;

– 300 граммов творога кисломолочного сыра;

– 100 граммов сливочного масла;

– готовая опара;

– 600 граммов муки;

– 150 граммов твердого сыра;

– 150 граммов ветчины;

начинка:

– 350 граммов крем-сыра;

– 50 миллилитров сливок;

– 100 граммов твердого сыра;

– зелень;

глазурь:

– 25 граммов сливочного масла;

– 75 миллилитров сливок;

– 150 граммов сыра;

– куркума.



Пасха, которая спасет в последний момент: видео

Приготовление:

Сначала активируйте дрожжи, смешав составляющие для опары и оставив их в тепле на 15 минут. Для творожного теста соедините яйца, желтки, сахар, соль, мягкий сыр и сливочное масло миксером на низких оборотах, после чего влейте опару и постепенно вмешайте муку до получения эластичной, слегка липкой массы. После полуторачасового отдыха в тепле обомните тесто, разделите на три части и вмешайте внутрь кубики ветчины и твердого сыра. Сформированные порции выложите в формы, дайте им подняться в течение 30 минут, смажьте яично-молочной смесью и выпекайте при 170 градусов около получаса. Для начинки взбейте сливки с крем-сыром до густоты, добавьте тертый сыр и зелень, а затем наполните этой смесью полости внутри куличей, предварительно срезав верхушки и вынув часть мякиша. Финальным штрихом станет золотистая глазурь из растопленного масла, сливок, сыра и щепотки куркумы, которой следует полить готовую выпечку, украсив ее кусочками жареного бекона и свежим луком.

Традиционные продукты для пасхальной корзины

Для наполнения пасхальной корзины рекомендуется выбирать продукты, которые хорошо хранятся при комнатной температуре и составляют полноценный холодный обед. Основным элементом является кулич и сваренные вкрутую яйца, рассказывает "Терен".

Из мясных изделий лучше всего подходят запеченная буженина, подкопченная домашняя колбаса и кусок сала. Дополнительно стоит положить корень свежего хрена и небольшую солонку, которые традиционно используются как приправы к мясу и яйцам. Также часто добавляют порционное сливочное масло и грудку твердого или домашнего сыра.

