Паска – это особая выпечка, которая имеет свои секреты. Один из них касается даже такого тривиального процесса, как смазывание выпечки яйцом, рассказывает 24 Канал.

Интересно Это главный тренд соцсетей, ведь удовольствие двойное: мясной кулич на Пасху 2025

Когда смазывать паску яйцом

Обычно любую выпечку смазывают яйцом перед тем, как отправить ее в духовку. Но паска – особое блюдо, поэтому здесь нужен другой подход.

Смазывать паски яйцами нужно не сразу / Фото Freepik

Опытные хозяйки советуют смазывать куличи яйцом, а точнее желтками, только в конце приготовления. Так они будут иметь идеальный цвет, а верхушку будет легче украшать.

Они идеально завершат застолье: рецепты праздничных пляцков на Пасху.