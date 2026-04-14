Дні Великодня наповнені особливим світлом та духовною чистотою, а кожна страва на святковому столі наділена глибоким змістом, особливо головна прикраса свята – паска. Ця традиційна святкова випічка є не просто хлібом, а символом воскресіння Христа, тому з нею завжди потрібно поводитися дуже дбайливо, розповідає "РБК-Україна".

Чи можна викидати паску?

У народних традиціях існує чітке правило щодо поводження із залишками освячених страв. Наші предки ніколи не дозволяли собі викидати крихти великоднього хліба у звичайний смітник.

Замість цього залишки трапези прийнято було згодовувати птахам або ж, за давнім звичаєм, закопувати в землю в чистому місці, де не ходять люди й тварини.

Викидати великодні паски не можна / Фото Pixabay

Що можна зробити з паски, яка залишилася?

Для паски можна дати "друге життя»", створивши оригінальний кондитерський виріб, наприклад, основу для торта. Для цього вам знадобиться приблизно 150 грамів підсохлої здоби та близько 100 грамів якісного вершкового масла кімнатної температури, підказує "Апостроф".

За допомогою кухонного блендера або звичайної м’ясорубки подрібніть шматочки паски до стану дрібної однорідної крихти. Після цього отриману масу необхідно ретельно змішати з розм’якшеним маслом.

Готову суміш викладіть у форму для десертів, щільно притискаючи до дна, щоб утворився рівний корж. Запікайте таку основу в духовці, розігрітій до 180 градусів, упродовж 10 – 12 хвилин. Цей ароматний золотистий шар стане ідеальним фундаментом для ніжного чизкейка, вершкового сирника або багатошарового торта з кремом.

