Приготовим домашнюю пиццу "Оливье", которая придется по вкусу и взрослым, и детям. Тесто будем готовить сами, но не переживайте, оно готовится быстро и легко, пишет сайт "Домашние повара".
Пошаговый рецепт пиццы "Оливье"
Время: 60 минут
Порций: 2 средние пиццы
Ингредиенты:
350 граммов муки пшеничной;
150 граммов кефира;
0,5 чайной ложки соды;
2 столовые ложки растительного масла;
2 щепотки соли;
100 граммов колбасы;
80 граммов картофеля;
80 граммов консервированного горошка;
1 яйцо;
80 граммов соленых огурцов;
50 граммов моркови;
1,5 столовой ложки кетчупа;
1 столовая ложка майонеза;
50 граммов твердого сыра.
Приготовление:
Для начала подготовьте основу для пиццы. В глубокую миску влейте кефир, добавьте соду и оставьте на несколько минут, чтобы прошла реакция. После этого добавьте растительное масло, яйцо и соль, хорошо перемешайте.
Постепенно всыпайте 350 граммов пшеничной муки, замешивая мягкое и эластичное тесто. Готовое тесто накройте полотенцем и дайте ему отдохнуть 15 – 20 минут.
Пока тесто отдыхает, подготовьте компоненты для начинки. Картофель и морковь нужно заранее отварить и нарезать небольшими кубиками. Так же кубиками нарежьте колбасу и соленые огурцы.
Консервированный горошек откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Сыр натрите на крупной терке. Для соуса смешайте кетчуп с майонезом.
Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и переложите на противень, застеленный пергаментом, равномерно смажьте основу подготовленным соусом.
Распределите начинку, выложив картофель, морковь, колбасу, огурцы и горошек. Теперь щедро засыпьте все тертым сыром.
Выпекайте пиццу в течение 15 – 20 минут, пока края теста не станут золотистыми, а сыр полностью не расплавится. Приятного аппетита!
Как приготовить пиццу с начинкой салата "Оливье" / "Домашние повара"
Как приготовить идеальное тесто для домашней пиццы
Хотя домашняя пицца готовится довольно легко и быстро, все же с этими кулинарными лайфхаками результат получится непревзойденным. Как пишет сайт "Рецепты Джуренко", самое важное в домашнем тесте – это кисломолочный продукт, который не должен иметь резкого кислого вкуса. Выбирайте густой кефир без запаха. Можно взять домашнюю простоквашу.
В тесто можно добавить немного разрыхлителя, чтобы оно получилось рыхлым и хорошо пропеклось. Будьте осторожны с содой. Если добавите ее больше, чем надо, то тесто будет с содовым привкусом.
Лучше все делать здесь и сейчас: замесили тесто, дали ему немного настояться, потом раскатали, разложили начинку и ставьте в духовку. Следите за тем, чтобы ингредиенты начинки были без лишней жидкости.
