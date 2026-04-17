Приготовим домашнюю пиццу "Оливье", которая придется по вкусу и взрослым, и детям. Тесто будем готовить сами, но не переживайте, оно готовится быстро и легко, пишет сайт "Домашние повара".

Пошаговый рецепт пиццы "Оливье"

Время: 60 минут

Порций: 2 средние пиццы

Ингредиенты:

350 граммов муки пшеничной;

150 граммов кефира;

0,5 чайной ложки соды;

2 столовые ложки растительного масла;

2 щепотки соли;

100 граммов колбасы;

80 граммов картофеля;

80 граммов консервированного горошка;

1 яйцо;

80 граммов соленых огурцов;

50 граммов моркови;

1,5 столовой ложки кетчупа;

1 столовая ложка майонеза;

50 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Для начала подготовьте основу для пиццы. В глубокую миску влейте кефир, добавьте соду и оставьте на несколько минут, чтобы прошла реакция. После этого добавьте растительное масло, яйцо и соль, хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте 350 граммов пшеничной муки, замешивая мягкое и эластичное тесто. Готовое тесто накройте полотенцем и дайте ему отдохнуть 15 – 20 минут. Пока тесто отдыхает, подготовьте компоненты для начинки. Картофель и морковь нужно заранее отварить и нарезать небольшими кубиками. Так же кубиками нарежьте колбасу и соленые огурцы. Консервированный горошек откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Сыр натрите на крупной терке. Для соуса смешайте кетчуп с майонезом. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и переложите на противень, застеленный пергаментом, равномерно смажьте основу подготовленным соусом. Распределите начинку, выложив картофель, морковь, колбасу, огурцы и горошек. Теперь щедро засыпьте все тертым сыром. Выпекайте пиццу в течение 15 – 20 минут, пока края теста не станут золотистыми, а сыр полностью не расплавится. Приятного аппетита!



Как приготовить пиццу с начинкой салата "Оливье" / "Домашние повара"

Как приготовить идеальное тесто для домашней пиццы

Хотя домашняя пицца готовится довольно легко и быстро, все же с этими кулинарными лайфхаками результат получится непревзойденным. Как пишет сайт "Рецепты Джуренко", самое важное в домашнем тесте – это кисломолочный продукт, который не должен иметь резкого кислого вкуса. Выбирайте густой кефир без запаха. Можно взять домашнюю простоквашу.

В тесто можно добавить немного разрыхлителя, чтобы оно получилось рыхлым и хорошо пропеклось. Будьте осторожны с содой. Если добавите ее больше, чем надо, то тесто будет с содовым привкусом.

Лучше все делать здесь и сейчас: замесили тесто, дали ему немного настояться, потом раскатали, разложили начинку и ставьте в духовку. Следите за тем, чтобы ингредиенты начинки были без лишней жидкости.

