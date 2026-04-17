У досвідчених домашніх шеф-кухарів є один цікавий рецепт, який може подарувати курячій печінці трохи більше любові. Здається, що з цим рецептом курячу печінку будуть їсти усі. Це рецепт фудблогу "Жовта морква" з апельсиновим соусом.

Куряча печінка в апельсиновому соусі: покроковий рецепт

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

600 грамів курячої печінки;

3 апельсини;

1 цибулина;

2 чайні ложки пластівців паприки;

1/4 чайної ложки перцю чилі;

3 чайні ложки цукру;

вершкове масло;

рослинна олія;

сіль.

Приготування:

Для початку на пательні треба розтопити вершкове масло. Додати до нього нарізану кубиками цибулю. Далі додаємо до неї цукор і обсмажуємо ще 2 – 3 хвилини. Потім кидаємо пластівці паприки. Все добре перемішуємо, додаємо сіль і ще трішки тушкуємо. Після цього вливаємо сік апельсинів, який треба вичавити заздалегідь або можете купити вже готовий. Тушкуєте 3 – 4 хвилини, щоб соус загуснув. Тепер треба окремо обсмажити на іншій пательні курячу печінку з обох боків. Не забудьте посолити. Тепер додайте до печінки нарізаний м'якуш апельсина. Трошки перемішайте і додавайте свій апельсиновий соус. Після цього печінку треба ще тушкувати 4 – 5 хвилин. Печінка готова!

Як позбутися гіркоти печінки?

Куряча печінка при приготуванні може віддавати гіркотою. Не всі знають чи не всі використовують деякі лайфхаки, які допомагають цього позбутися. До речі, ці секрети не тільки приберуть гіркоту та неприємний металічний присмак, а і зроблять курячу печінку м'якою та ніжною, пише Tasting Table.

Змінити ситуацію допоможе кисломолочний продукт маслянка або пахта. Вона зробить печінку такою ж смачною, як і будь-яке інше м'ясо, плюс прибере той неприємний присмак. Секрет криється в кальції та молочних білках. Вони взаємодіють із залізом, що міститься в печінці, і нейтралізують характерний металічний присмак. Крім того, вимочування допомагає позбутися залишків жовчі, які зазвичай надають продукту гіркоти.

Також лайфхак допомагає видалити залишки крові, що автоматично прибирає металічний присмак. Такий лайфхак не лише пом'якшує смак, а й робить текстуру печінки набагато ніжнішою. Печінку треба повністю залити маслянкою та залишити десь на годину. Замість маслянки можна використовувати звичайну воду з лимонним соком чи оцтом.

