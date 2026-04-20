Мінімум тіста і максимум начинки – саме так можна описати чудовий яблучний пиріг з лаваша. Його можна приготувати буквально за хвилини, а результат виходить неперевершеним, розповідає портал Shuba.

Читайте також Усі тепер печуть хліб у гусятниці: рецепт від Ярославського без замішування

Як приготувати яблучний пиріг з лаваша?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 лаваш;

– 4 яблука;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

заливка:

– 200 мілілітрів молока;

– 2 курячі яйця;

для форми:

– 20 грамів вершкового масла для змащування;

додатки:

– 3 столові ложки родзинок;

– 3 столові ложки волоських горіхів.

Задоволення без зусиль / Фото Liza

Приготування:

Ретельно помийте яблука, видаліть серцевину та наріжте фрукти тонкими дольками. Після цього з’єднайте їх із цукром та меленою корицею. Для приготування заливки розбийте в миску яйця та злегка збовтайте їх виделкою. Додайте молоко, всипте ванільний цукор і вимішайте масу до повного об'єднання компонентів. Форму для запікання щедро змажте вершковим маслом, покриваючи і дно, і бортики. Увімкніть духовку, щоб вона прогрілася до 180 градусів. Листи лаваша порвіть руками на крупні шматки та розділіть їх, як і яблучну начинку із заливкою, на три рівні порції. Викладіть у форму перший шар подраного лаваша, а зверху рівномірно розподіліть частину яблук. Якщо ви любите додавати горіхи чи родзинки, притрусіть ними фруктовий шар саме зараз. Полийте все молочно-яєчною сумішшю. Чергуйте шари в такій самій послідовності, поки інгредієнти не закінчаться, причому зверху мають опинитися яблука. Відправте пиріг у духовку на 35 – 40 хвилин і запікайте до появи золотистої скоринки.

Які яблука найкраще брати для пирога?

Для ідеального пирога найкраще обирати тверді та кислуваті сорти, які добре тримають форму під час термічної обробки. Фаворитом серед професійних кулінарів вважається сорт Семеренко або Гренні Сміт – їхня щільна м'якоть не перетворюється на кашу під впливом високої температури, а виражена кислинка ідеально балансує солодкість цукру, розповідає Wszystkiego slodkiego.

Також чудово підійдуть сорти Антонівка або Джонаголд, які додадуть страві насиченого яблучного аромату. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш десертним варіантам, можна спробувати суміш різних сортів: кислих для текстури та солодких Фуджі чи Гала для м’якості смаку.

Які рецепти варто спробувати?