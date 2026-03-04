Цей салат навіть вибагливі гурмани називають одним з кращих винаходів кулінарії, хоч тут немає складних інгредієнтів. Увесь секрет – у правильному балансі акцентів, розповідає портал Kwestia smaku.

Як зробити грецький салат?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 2 огірки;

– пів червоної цибулі;

– пів склянки чорних оливок;

– 250 грамів оригінального грецького сиру фета;

– 4 чайні ложки сушеного орегано;

– 4 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– свіжомелений перець до смаку.

Салат, який підкорив світ / Фото Pixabay

Приготування:

Томати розберіть на четвертинки, приберіть плодоніжки та подрібніть шматочки до зручного розміру. Огірки частково або повністю очистіть від шкірки, розріжте поздовжньо та нашаткуйте акуратними скибочками. Цибулю подрібніть тонкими пір’ями або дрібними кубиками, а оливки розділіть навпіл. З’єднайте всі компоненти у великій мисці або розкладіть порційно, додавши дрібку свіжозмеленого перцю для аромату. Завершіть страву фінальними штрихами: викладіть зверху цільні скибочки або кубики фети. Рясно посипте салат сушеним орегано та щедро збризніть якісною оливковою олією. Будьте обережні з сіллю, адже сир зазвичай має достатньо виражений солоний смак, якого цілком вистачає для балансу всієї композиції.

Який акцент варто додати?

Додавання лимонного соку до оливкової олії створює класичну середземноморську емульсію, яка допомагає овочам швидше виділити сік і стати ніжнішими, радить Onet.

Кислинка лимона не лише освіжає смак огірків та томатів, а й ідеально балансує жирність сиру фета, роблячи салат більш збалансованим та легким для травлення.

