Медалйьони у беконі – це неймовірно смачна страва, яка чудово знайома кожному. Вона стане ідеальним рішенням для романтичної вечері, тим паче, що за рецептом з TikTok nisenitnitsia приготування буде легким та вдалим.

Як приготувати медальйони у беконі?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– свиняча вирізка;

– ️сіль, перець;

– ️олія;

– ️копчений бекон;

– ️вершкове масло;

– ️тимʼян; ️

– часник.

Як легко приготувати красиві медальйони: відео

Приготування:

Вирізку нарізаємо на медальйони. Змащуємо олією, солимо та перчимо. Загортаємо медальйони у копчений бекон та скріплюємо зубочисткою. Обсмажуємо по 1 хвилині на маслі, часнику та тимʼяні, щоб "запечатати" соки. Випікаємо під фольгою 20 хвилин при 180 – 200 градусах. Подаємо з ягідним соусом.

Як вибрати вирізку для медальйонів?

Звертайте увагу на колір. М'ясо має бути ніжно-рожевим, без темних плям або занадто блідих ділянок. Поверхня повинна бути пружною та ледь вологою, але в жодному разі не липкою, радить Akademia Smaku.

Шукайте шматок із ледь помітними білими прожилками всередині м'яза, адже саме вони під час смаження зроблять ваші медальйони соковитими. Перед приготуванням обов'язково зніміть тонку сріблясту плівку, якщо вона є, щоб м'ясо не стягнулося під час термічної обробки.

