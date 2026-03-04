"Корейський" варіант – це далеко не єдине рішення, яке можна створити із соковитою морквою. Обовʼязково спробуйте цей рецепт, який потішить смаком та оригінальністю, радить Kwestia Smaku.

Як швидко зробити смачний салат з моркви?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 морквини;

– кілька зубчиків часнику;

– жменя волоських горіхів;

– сметана або майонез для заправки;

– сіль та перець до смаку.

Кілька хвилин – і салат на столі / Фото "Готуємо смачно"

Приготування:

Очищену моркву натріть на великій тертці, а зубчики часнику подрібніть за допомогою преса або дрібної тертки для гостроти та аромату. Волоські горіхи порубайте ножем так, щоб шматочки відчувалися у страві. У глибокій мисці з’єднайте морквяну стружку, часникову масу та горіхи, після чого додайте улюблені спеції та заправте все майонезом. Якщо моркві бракує природної солодкості, збалансуйте смак дрібкою цукру (приблизно третина чайної ложки). Для різноманіття спробуйте альтернативний варіант: замість горіхів додайте пів склянки попередньо розпарених родзинок.

Як ще можна заправити цей салат?

Замініть майонез сумішшю грецького йогурту та невеликої кількості лагідної гірчиці. Такий соус збереже необхідну кремову текстуру, але додасть страві приємної свіжості та ледь помітної гостроти, яка ідеально підкреслює природну солодкість моркви, підказує Doradca smaku.

У таку заправку варто додати кілька крапель лимонного соку або ложку меду для створення ідеального балансу.

