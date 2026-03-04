"Корейский" вариант – это далеко не единственное решение, которое можно создать с сочной морковью. Обязательно попробуйте этот рецепт, который порадует вкусом и оригинальностью, советует Kwestia Smaku.
Как быстро сделать вкусный салат из моркови?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 морковки;
– несколько зубчиков чеснока;
– горсть грецких орехов;
– сметана или майонез для заправки;
– соль и перец по вкусу.
Несколько минут – и салат на столе / Фото "Готовим вкусно"
Приготовление:
- Очищенную морковь натрите на крупной терке, а зубчики чеснока измельчите с помощью пресса или мелкой терки для остроты и аромата.
- Грецкие орехи порубите ножом так, чтобы кусочки чувствовались в блюде.
- В глубокой миске соедините морковную стружку, чесночную массу и орехи, после чего добавьте любимые специи и заправьте все майонезом.
- Если моркови не хватает естественной сладости, сбалансируйте вкус щепоткой сахара (примерно треть чайной ложки).
- Для разнообразия попробуйте альтернативный вариант: вместо орехов добавьте полстакана предварительно распаренного изюма.
Как еще можно заправить этот салат?
Замените майонез смесью греческого йогурта и небольшого количества мягкой горчицы. Такой соус сохранит необходимую кремовую текстуру, но придаст блюду приятной свежести и едва заметной остроты, которая идеально подчеркивает естественную сладость моркови, подсказывает Doradca smaku.
В такую заправку стоит добавить несколько капель лимонного сока или ложку меда для создания идеального баланса.
