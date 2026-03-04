Медальоны в беконе – это невероятно вкусное блюдо, которое прекрасно знакомо каждому. Оно станет идеальным решением для романтического ужина, тем более, что по рецепту с TikTok nisenitnitsia приготовление будет легким и удачным.

Как приготовить медальоны в беконе?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– свиная вырезка;

– соль, перец;

– растительное масло;

– копченый бекон;

– ️сливочное масло;

– ️тимьян; ️

– чеснок.

Как легко приготовить красивые медальоны: видео

Приготовление:

Вырезку нарезаем на медальоны. Смазываем маслом, солим и перчим. Заворачиваем медальоны в копченый бекон и скрепляем зубочисткой. Обжариваем по 1 минуте на масле, чеснока и тимьяне, чтобы "запечатать" соки. Выпекаем под фольгой 20 минут при 180 – 200 градусах. Подаем с ягодным соусом.

Как выбрать вырезку для медальонов?

Обращайте внимание на цвет. Мясо должно быть нежно-розовым, без темных пятен или слишком бледных участков. Поверхность должна быть упругой и едва влажной, но ни в коем случае не липкой, советует Akademia Smaku.

Ищите кусок с едва заметными белыми прожилками внутри мяса, ведь именно они во время жарки сделают ваши медальоны сочными. Перед приготовлением обязательно снимите тонкую серебристую пленку, если она есть, чтобы мясо не стянулось во время термической обработки.

