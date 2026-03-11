Такой сырник часто пекут к большим праздникам, в частности на Пасху, пишет Рrzyslij przepis. Он выглядит эффектно и имеет нежную текстуру – идеальное решение для незабываемого празднования.

Как приготовить сырник "Слезы ангела"?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 190 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 90 граммов холодного сливочного масла;

– 2 яичных желтка;

– щепотка соли;

– 700 граммов качественного творога;

– 1 стручок ванили;

– цедра 1 лимона;

– 100 граммов мелкого сахара;

– 250 миллилитров молока;

– 70 миллилитров подсолнечного масла;

– 50 граммов картофельного крахмала;

– 3 яичных желтка;

– 5 яичных белков;

– 170 граммов мелкого сахара.

Какой же он вкусный / Фото Przyslij przepis

Приготовление:

Духовку разогрейте до 170 градусов в режиме "верх-низ" без конвекции. Тем временем быстро замесите песочное тесто из муки, сахарной пудры, холодного сливочного масла, 2 желтков и щепотки соли. Работайте быстро, чтобы тесто не успело нагреться. Сформируйте из него шар, плотно заверните в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру, пока будете готовить творожную массу. Для начинки переложите в чашу миксера творог, семена из стручка ванили, лимонную цедру, 100 граммов мелкого сахара, молоко, подсолнечное масло и картофельный крахмал. Тщательно взбейте массу, но без лишнего насыщения воздухом. В конце по одному добавьте 3 желтка, постоянно перемешивая. Дно формы диаметром 21 сантиметр застелите пергаментом. Достаньте тесто из морозильной камеры, раскатайте его и выложите в форму, после чего проколите дно вилкой. Вылейте сверху творожную массу и поставьте выпекаться на 55 минут. За 10 минут до завершения выпекания в чистой сухой миске взбейте белки до устойчивых блестящих пиков. Не прекращая взбивать, постепенно всыпьте 170 граммов мелкого сахара, чтобы масса стала еще гуще, пышнее и блестящей. Не выключая духовку, достаньте сырник, покройте верх безе и сформируйте лопаткой волны. Верните сырник в духовку, уменьшите температуру до 150 градусов и выпекайте еще 15 минут. Следите, чтобы безе не перепеклось, ведь тогда не образуется характерная "роса". Оно должно лишь слегка зазолотиться. Готовый сырник переложите на решетку и оставьте охлаждаться. Капельки "росы" появятся не сразу, а во время охлаждения. Когда сырник станет комнатной температуры, поставьте его в холодильник – после остывания он будет еще вкуснее.

Как приготовить идеальный сырник?

Капли, которые появляются на поверхности торта "Золотая роса", образуются не случайно, пишет Besahy. Это влага, поднимающаяся из творожной массы и оседающая сверху в виде характерных "слез".

Чтобы такой эффект действительно появился, творожная основа должна быть довольно нежной и влажной, а безе – приготовленным при правильной температуре. Большое значение имеет и состав самого чизкейка. Для удачной текстуры обычно выбирают жирный сыр, ведь именно он помогает получить нужную консистенцию. Иногда используют и сыр из ведра, но только при условии, что он качественный.

Не менее важным компонентом является масло – без него характерные сладкие капли на поверхности не образуются. Безе для такого чизкейка следует выпекать при температуре 150 градусов не дольше 15 минут.

Во время остывания влага из нижнего слоя начинает подниматься вверх, и на поверхности постепенно проступают блестящие капли. Именно они и создают тот узнаваемый эффект "золотой росы", благодаря которому этот десерт получил свое название.

