Тесто замешивают из отборных продуктов, дают ему хорошо подрасти и украшают верх косичками или узорами из теста, отмечает у Тикток Валерия Матрохина. Такие детали имеют не только декоративное значение – они символизируют достаток, семейный уют и праздничное настроение.

Как приготовить закосиченную пасху?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– 35 граммов свежих дрожжей;

– 5 желтков;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара или ванильного экстракта;

– щепотка соли;

– цедра 1 апельсина;

– цедра 1 лимона;

– 1 столовая ложка бренди;

– 100 граммов сливочного масла;

– 500 граммов пшеничной муки;

– желток и молоко для смазывания;

– примерно 120 граммов сухофруктов;

– 1 столовая ложка муки для обсыпки;

– алкоголь, апельсиновый сок или чай для замачивания.

Приготовление:

Начните с подготовки сухофруктов. Залейте их кипятком на несколько минут, затем промойте чистой водой. Апельсиновые цукаты не замачивайте – их сразу можно обвалять в муке перед добавлением в тесто. Другие сухофрукты переложите в миску и оставьте на 1 – 2 часа, а по желанию – на ночь, в роме, коньяке, ликере, апельсиновом соке или чае. Перед добавлением в тесто крупные кусочки нарежьте, обсушите бумажным полотенцем и обваляйте в муке. Для опары в теплом молоке температурой 35 – 39 градусов растворите 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки и дрожжи. Перемешайте до однородности, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 20 – 40 минут, пока сверху не появится пенная шапка. Для теста взбейте венчиком желтки с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли и цедрой апельсина и лимона. По желанию добавьте бренди. Влейте опару, постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте мягкое, немного липкое тесто. Затем добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте не менее 20 минут в машине или 30 – 40 минут руками, пока тесто не станет эластичным. Для удобства руки можно слегка смазывать маслом. Переложите тесто в смазанную миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1 – 2 часа, чтобы оно подросло. После этого отложите треть теста для украшения, накройте полотенцем, а в остальное вмешайте подготовленные сухофрукты и вымешивайте еще примерно 5 минут. Формы смажьте жиром, разделите тесто на шарики и выложите в формы, заполняя их не более чем на треть. Накройте и оставьте еще на 1 час для подхода. Из отложенного теста сформируйте украшения – завитки, косички или колоски. Когда куличи "подойдут", смажьте их желтком с молоком, выложите украшения и дайте им постоять в теплом месте еще 20 – 30 минут. Только после этого смажьте украшения желтком с молоком. Духовку разогрейте до 200 градусов, поставьте куличи и сразу уменьшите температуру до 160 – 170 градусов. Первые 5 минут выпекайте с конвекцией, затем включите режим "верх–низ". Общее время выпекания составляет 30 – 45 минут, в зависимости от размера куличей. Готовность проверяйте шпажкой – она должна выходить сухой. Если верх начнет слишком быстро румяниться, накройте его фольгой, но духовку не открывайте в первые 20 – 25 минут. Готовые куличи, если формы не бумажные, осторожно достаньте, положите на бок и немного покатайте, чтобы они не осели под собственным весом. Из этого количества теста получается один большой кулич диаметром 15 – 16 сантиметров или примерно 4 кулича в формах диаметром 11 сантиметров. Очень важно дать украшениям хорошо подойти и только потом смазывать их желтком и ставить в духовку, иначе они могут потрескаться.

Как испечь идеальную пасху?

Опытные хозяйки часто напоминают – к выпеканию кулича не стоит браться в плохом настроении, пишет Радио Трек. Перед началом работы советуют навести порядок не только на кухне, но и в собственных мыслях.

Когда готовится опара и замешивается тесто, важно сохранять спокойствие и хорошее настроение. В это время не принято ссориться или повышать голос – считается, что тесто "чувствует" атмосферу. Для пасхи все ингредиенты лучше подготовить заранее.

Продукты должны быть комнатной температуры, поэтому их достают из холодильника заранее. Отдельное внимание уделяют и условиям в помещении. Дрожжевое тесто не любит холода и сквозняков, поэтому его не оставляют возле открытых окон. В кухне должно быть тепло и уютно – комфортно и хозяйке, и самому тесту.

